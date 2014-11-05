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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Милан - Сан-Лоренсо
Милан - Сан-Лоренсо: обзор матча 05 ноября 2014
Милан
05.11.2014, среда, 22:30
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Сан-Лоренсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Милан - Сан-Лоренсо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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Милан
Сан-Лоренсо
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