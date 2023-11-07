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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - ПСЖ
Милан - ПСЖ: обзор матча 07 ноября 2023
Милан
07.11.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
2 : 1
Завершен
ПСЖ
12'
Р. Леау
50'
О. Жиру
9'
М. Шкриньяр
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - ПСЖ
Замена
А. Флоренци
️️️️
К. Пулишич
90'
+1
89'
Замена
Б. Барколя
️️️️
М. Шкриньяр
Замена
Р. Крунич
️️️️
Ю. Муса
84'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Р. Леау
84'
80'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
Желтая карточка
Ю. Муса
66'
65'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Л. Эрнандес
60'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Р. Коло Муани
60'
Замена
Ф. Руис
️️️️
М. Угарте
60'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Витинья
55'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
ГОЛ! 2:1!
О. Жиру
Пас отдал
Т. Эрнандес
50'
43'
Желтая карточка
М. Угарте
29'
Желтая карточка
Р. Коло Муани
24'
Желтая карточка
Витинья
ГОЛ! 1:1!
Р. Леау
Пас отдал
О. Жиру
12'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Шкриньяр
Пас отдал
Маркиньос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
17
Витинья
ЦП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Усман Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Милан
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
12
Тиав
23
Томори
2
Калабрия
20
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
27
Леау
11
Пулишич
80
Муса
9
Жиру
4-2-1-3
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
37
Шкриньяр
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
5
Угарте
17
Витинья
10
Дембеле
10
Мбаппе
9
Муани
11
Пулишич
24
Флоренци
24
Флоренци
11
Пулишич
80
Муса
33
Крунич
33
Крунич
80
Муса
27
Леау
19
Окафор
19
Окафор
27
Леау
21
Эрнандес
20
Мукиэле
20
Мукиэле
21
Эрнандес
5
Угарте
8
Руис
8
Руис
5
Угарте
17
Витинья
7
Кан Ин
7
Кан Ин
17
Витинья
37
Шкриньяр
29
Барколя
29
Барколя
37
Шкриньяр
9
Муани
9
Рамуш
9
Рамуш
9
Муани
Остались в запасе
Милан
ПСЖ
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
30
Александре Летеллье
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Милан - ПСЖ
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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