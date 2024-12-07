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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Сталь
Видзев - Сталь: обзор матча 07 декабря 2024
Видзев
07.12.2024, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 18 тур
2 : 1
Завершен
Сталь
22'
K. Cybulski
85'
И. Рондич
40'
P. Wlazło (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Сталь
90'
+1
Желтая карточка
M. Matras
Замена
J. Fernández
️️️️
F. Álvarez
90'
Замена
H. Sobol
️️️️
J. Sypek
90'
90'
Замена
R. Assayeg
️️️️
S. Krykun
90'
Замена
F. Gerbowski
️️️️
А. Яунземс
86'
Замена
Ł. Wolsztyński
️️️️
M. Domański
ГОЛ! 2:1!
И. Рондич
Пас отдал
L. da Silva
85'
Желтая карточка
Ю. Шеху
80'
80'
Замена
D. Tkacz
️️️️
R. Dadok
80'
Замена
M. Matras
️️️️
Б. Эсселинк
73'
Желтая карточка
М. Гилламьер
Замена
J. Łukowski
️️️️
K. Cybulski
67'
Замена
M. Hanousek
️️️️
С. Керк
63'
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
P. Wlazło
ГОЛ! 1:0!
K. Cybulski
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
(К)
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
15
Имад Рондич
ЦП
78
Kamil Cybulski
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
7
Jakub Sypek
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
66
Алвис Яунземс
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
22
Marvin Senger
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Видзев
31
Mikołaj Biegański
ВР
2
Juan Fernández
ЦЗ
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
18
Daniel Gryzio
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
44
N. Diliberto
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
21
Mateusz Matras
ЦЗ
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
9
Ravve Assayeg
ЦФ
3-1-4-2
12
Гикевич
2
Козловски
4
91
6
Шеху
15
Рондич
37
Керк
10
78
15
7
2-1-4-3
39
3
Эсселинк
96
6
Гилламьер
18
23
44
66
Яунземс
10
17
Шкурин
22
10
2
2
10
37
Керк
25
25
37
Керк
78
14
14
78
7
9
9
7
3
Эсселинк
21
21
3
Эсселинк
66
Яунземс
32
32
66
Яунземс
10
25
25
10
96
19
19
96
44
9
9
44
Остались в запасе
Видзев
Сталь
31
Mikołaj Biegański
ВР
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
18
Хилари Гонг
ПВ
18
Daniel Gryzio
ЦФ
44
N. Diliberto
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
13
Konrad Jałocha
ВР
20
Karol Knap
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
31
Mikołaj Biegański
ВР
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
18
Хилари Гонг
ПВ
18
Daniel Gryzio
ЦФ
44
N. Diliberto
ЦФ
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
20
Karol Knap
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Видзев - Сталь
1
2
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
10
Нарушения
9
10
Количество передач
405
409
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Jarzebak, Poland
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
Посещаемость:
15136
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