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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Олдхэм - Мидлсбро
Олдхэм - Мидлсбро: обзор матча 12 августа 2015
Олдхэм
12.08.2015, среда, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
1 : 3
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Олдхэм - Мидлсбро
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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23.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
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