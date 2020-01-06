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Расписание матчей
Франция. Кубок
Руан - Метц
Руан - Метц: обзор матча 06 января 2020
Руан
06.01.2020, понедельник, 22:55
Франция. Кубок, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Метц
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Руан - Метц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Руан
Франция. Третья лига, 14 тур
Руан
- : -
05.12.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 13 тур
Флери
1 : 0
21.11.2026
Руан
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Париж 13
3 : 1
17.10.2026
Руан
Франция. Третья лига, 9 тур
Руан
2 : 0
03.10.2026
Бур-ан-Бресс
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
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Метц
2 : 1
20.11.2026
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2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
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Сен-Симфорьен
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