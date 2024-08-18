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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Филадельфия Юнион - Мазатлан
Филадельфия Юнион - Мазатлан: обзор матча 18 августа 2024
Филадельфия Юнион
18.08.2024, воскресенье, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, 1/4 финала
2 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Мазатлан
45+3'
М. Уре
59'
A. Escoboza
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Филадельфия Юнион - Мазатлан
ГОЛ!
Х. Буэно
4:3
ГОЛ!
R. Camacho
3:3
Пенальти не реализован!
С. Адениран
ГОЛ!
A. Escoboza
3:2
ГОЛ!
Д. Лоу
3:1
Пенальти не реализован!
A. Torres
ГОЛ!
Д. Эллиот
2:1
ГОЛ!
R. Árciga
1:1
ГОЛ!
Х. Мартинес
1:0
Пенальти не реализован!
Ж. Колман
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Л. Флеч
90'
+1
82'
Замена
R. Camacho
️️️️
B. Rubio
82'
Замена
A. Torres
️️️️
R. Meraz
Замена
С. Адениран
️️️️
Д. Газдаг
81'
79'
Желтая карточка
F. Almada
Замена
А. Бедойя
️️️️
К. Салливан
66'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Д. МакГлинн
66'
Замена
Х. Буэно
️️️️
М. Уре
66'
63'
Желтая карточка
B. Rubio
60'
Замена
O. Moreno Villegas
️️️️
B. Colula
Желтая карточка
Я. Глеснес
59'
59'
ГОЛ! 1:1!
A. Escoboza
Пас отдал
R. Árciga
46'
Замена
Ж. Колман
️️️️
L. Merolla
45'
+9
Желтая карточка
Й. Барсенас
ГОЛ! 1:0!
М. Уре
Пас отдал
Д. МакГлинн
45'
+3
Вторая желтая
Т. Барибо
41'
Желтая карточка
Т. Барибо
40'
31'
Желтая карточка
B. Colula
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
(К)
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
18
Леон Флеч
ОП
7
Джек МакГлинн
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Мазатлан
28
Ricardo Gutierrez
ВР
6
Lucas Merolla
ЦЗ
3
Luis Sánchez
ЦЗ
4
Bryan Colula
ЦЗ
5
Facundo Almada
(К)
ЦЗ
5
Roberto Meraz
ЦП
17
Alonso Escoboza
ЦП
23
J. Sierra
ЦФ
17
Ramiro Árciga
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
ЦФ
15
Brian Rubio
ЦФ
Главный тренер
Исмаэль Рескальво
Филадельфия Юнион
13
Холден Трент
ВР
1
Oliver Semmle
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
39
Фрэнки Уэстфилд
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ОП
70
Хосе Мартинес
ОП
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
6
Каван Салливан
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
25
Крис Донован
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Мазатлан
195
Brian Bentacourt
ВР
1
Hugo Gonzalez
ВР
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
3
Ramiro Franco
ЦЗ
27
W. Vargas
ЦЗ
12
Salvador Rodriguez
ЦЗ
10
Жозуэ Колман
ЛВ
16
Хосе Эскивель
ОП
31
Angel Saavedra
ЦП
18
Alan Torres
ЦП
8
Omar Moreno Villegas
ЦФ
29
Raúl Camacho
ЦФ
4-1-2-1-2
18
Блэйк
27
Вагнер
5
Глеснес
3
Эллиот
26
Харриел
18
Флеч
7
МакГлинн
16
Газдаг
33
Салливан
9
Барибо
17
Уре
4-2-4
28
3
4
5
6
5
17
15
11
Барсенас
17
23
7
МакГлинн
37
Лоу
37
Лоу
7
МакГлинн
17
Уре
8
Буэно
8
Буэно
17
Уре
18
Флеч
70
Мартинес
70
Мартинес
18
Флеч
33
Салливан
11
Бедойя
11
Бедойя
33
Салливан
16
Газдаг
7
Адениран
7
Адениран
16
Газдаг
5
18
18
5
6
10
Колман
10
Колман
6
4
8
8
4
15
29
29
15
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Мазатлан
13
Холден Трент
ВР
1
Oliver Semmle
ВР
39
Фрэнки Уэстфилд
ЦЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
6
Каван Салливан
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
195
Brian Bentacourt
ВР
1
Hugo Gonzalez
ВР
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
3
Ramiro Franco
ЦЗ
27
W. Vargas
ЦЗ
12
Salvador Rodriguez
ЦЗ
16
Хосе Эскивель
ОП
31
Angel Saavedra
ЦП
Главный тренер
Исмаэль Рескальво
Остались в запасе
13
Холден Трент
ВР
1
Oliver Semmle
ВР
39
Фрэнки Уэстфилд
ЦЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
6
Каван Салливан
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
25
Крис Донован
ЦФ
Остались в запасе
195
Brian Bentacourt
ВР
1
Hugo Gonzalez
ВР
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
3
Ramiro Franco
ЦЗ
27
W. Vargas
ЦЗ
12
Salvador Rodriguez
ЦЗ
16
Хосе Эскивель
ОП
31
Angel Saavedra
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Исмаэль Рескальво
Статистика матча Филадельфия Юнион - Мазатлан
2
1
4
Всего ударов по воротам
2
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
1
Нарушения
3
4
Количество передач
80
76
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
0
Удары из-за пределов штрафной
0
3
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
1 : 0
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
1 : 0
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
Мазатлан
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
5 : 1
26.04.2026
Мазатлан
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Мазатлан
4 : 3
23.04.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Мазатлан
1 : 1
18.04.2026
Керетаро
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Пумас
3 : 1
12.04.2026
Мазатлан
Мексика. Лига МХ, 13 тур
Некакса
2 : 1
04.04.2026
Мазатлан
Информация о матче
Главный судья:
Selvin Brown, Honduras
Стадион:
Субару Парк
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Филадельфия Юнион
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Объявлено наказание для Месси за удар соперника
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22 августа
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22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
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25 мая
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