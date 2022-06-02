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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Марокко
США - Марокко: обзор матча 02 июня 2022
США
02.06.2022, четверг, 02:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Марокко
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча США - Марокко
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
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