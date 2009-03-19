Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ольборг - Манчестер Сити
Ольборг - Манчестер Сити: обзор матча 19 марта 2009
Ольборг
19.03.2009, четверг, 23:00
Кубок УЕФА, 1/8 финала
2 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Манчестер Сити
90'
М. Якобсен (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ольборг - Манчестер Сити
ГОЛ!
Р. Данн
2:4
ГОЛ!
Ш. Райт-Филлипс
2:3
Пенальти не реализован!
Т. Аугустинуссен
ГОЛ!
Элано
2:2
ГОЛ!
А. Юханссон
2:1
ГОЛ!
Ч. Эванс
1:1
ГОЛ!
М. Якобсен
1:0
108'
Замена
Элано
️️️️
В. Компани
Замена
П. Кристенсен
️️️️
Кака
106'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Робиньо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Якобсен
Замена
М. Трэйси
️️️️
К. Рисгаард
Травма
С. Айрленд
Желтая карточка
М. Бошам
Желтая карточка
К. Рисгаард
Замена
Х. Гарридо
️️️️
У. Бридж
Желтая карточка
В. Компани
Замена
️️️️
А. Дью
Травма
А. Дью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
30
Кеннет Нильсен
ВР
4
Майкл Бошам
ЛЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
16
Каспер Богелунд
ПЗ
21
Каспер Рисгаард
ЛВ
10
Андреас Юханссон
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
17
Кака
ЦП
7
Андерс Дью
ПВ
Главный тренер
Брюс Риох
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЛП
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦП
4
Венсан Компани
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
70
Робиньо
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ольборг
24
Йенс Серенсен
ЦП
2
Патрик Кристенсен
ЦФ
19
Маркус Трэйси
ЦФ
29
Ронни Шварц
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
8
Элано
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
23
Келвин Этуху
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-3-2
30
Нильсен
4
Бошам
27
Якобсен
16
Богелунд
10
Юханссон
9
Аугустинуссен
17
Кака
21
Рисгаард
7
Дью
4-4-2
24
Гивен
4
Ричардс
5
Онуоха
22
Данн
3
Бридж
98
Райт-Филлипс
5
Сабалета
4
Компани
7
Айрленд
17
Эванс
70
Робиньо
17
Кака
2
Кристенсен
2
Кристенсен
17
Кака
21
Рисгаард
19
Трэйси
19
Трэйси
21
Рисгаард
3
Бридж
22
Гарридо
22
Гарридо
3
Бридж
4
Компани
8
Элано
8
Элано
4
Компани
70
Робиньо
10
Кайседо
10
Кайседо
70
Робиньо
Остались в запасе
Ольборг
Манчестер Сити
24
Йенс Серенсен
ЦП
29
Ронни Шварц
ЦФ
Главный тренер
Брюс Риох
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
6
Желсон Фернандес
ЦП
23
Келвин Этуху
ПП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
24
Йенс Серенсен
ЦП
29
Ронни Шварц
ЦФ
Остались в запасе
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
6
Желсон Фернандес
ЦП
23
Келвин Этуху
ПП
Главный тренер
Брюс Риох
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Ольборг - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Помощники судьи:
Фредерик Кано
Лоран Уго (оба - Франция)
Делегат:
Михаил Касабов (Болгария)
Стадион:
Энерги Норд Арена
Новости команд
Все
Ольборг
Манчестер Сити
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+