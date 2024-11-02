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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Депортиво Мальдонадо - Рампла Хуниорс
Депортиво Мальдонадо - Рампла Хуниорс: обзор матча 02 ноября 2024
Депортиво Мальдонадо
02.11.2024, суббота, 01:00
Уругвай. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Рампла Хуниорс
17'
R. César
90+4'
T. Adoryan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Мальдонадо - Рампла Хуниорс
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
T. Adoryan
Замена
M. Montiel
️️️️
P. Gonzalez
86'
Замена
A. González
️️️️
R. César
86'
Желтая карточка
Á. Rodríguez
83'
Замена
S. Diana
️️️️
D. Romero
76'
Желтая карточка
E. de León
75'
60'
Желтая карточка
N. Dibble
Желтая карточка
D. Romero
57'
Замена
E. de León
️️️️
R. Muníz
56'
49'
Желтая карточка
T. Adoryan
46'
Замена
N. Dibble
️️️️
F. Ospitaleche
ГОЛ! 1:0!
R. César
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Мальдонадо
1
Adriano Freitas
ВР
32
Hernán Petrik
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
27
Diego Romero
ЦЗ
27
Ángel Rodríguez
ЦП
5
Lucas Núñez
ЦП
80
P. Gonzalez
ЦП
7
Gonzalo Larrazabal
ЦП
16
Renato César
ЦП
10
Maximiliano Noble
ЦФ
14
Rodrigo Muníz
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Рампла Хуниорс
1
Andrés Samurio
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Andrés Madruga
ЦЗ
32
Diego Arismendi
ЦЗ
14
Diego Rosa
ЦП
20
Tomas Adoryan
ЦП
85
Facundo Ospitaleche
ЦП
26
Matías Núñez
ЦП
23
Enrique Almeida
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
24
Lucas Bassadone
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Депортиво Мальдонадо
44
Guillermo Reyes
ВР
23
Sebastian Diana
ЦЗ
19
Facundo Tealde
ЦЗ
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
28
Santiago Cartagena
ЦП
80
Bruno Centeno
ЦП
24
Marcos Montiel
ЦП
26
Elías de León
ЦП
20
Sebastián Tormo
ЦП
9
Alexander González
ЦФ
Рампла Хуниорс
12
Lucio Segovia
ВР
3
Lautaro Centurion
ЦЗ
33
Gonzalo Camargo
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
80
G. Machado
ЦП
20
J. E. Etcheverry
ЦП
5
Isaac Mendez
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
9
Matias Polvera
ЦФ
3-5-2
1
32
43
Суарес
27
5
80
7
16
27
14
10
3-4-3
1
24
Баррандегуй
2
32
20
85
26
14
24
7
Риналди
23
27
23
23
27
80
24
24
80
14
26
26
14
16
9
9
16
85
11
11
85
Остались в запасе
Депортиво Мальдонадо
Рампла Хуниорс
44
Guillermo Reyes
ВР
19
Facundo Tealde
ЦЗ
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
28
Santiago Cartagena
ЦП
80
Bruno Centeno
ЦП
20
Sebastián Tormo
ЦП
Главный тренер
Хоакин Богоссян
12
Lucio Segovia
ВР
3
Lautaro Centurion
ЦЗ
33
Gonzalo Camargo
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
80
G. Machado
ЦП
20
J. E. Etcheverry
ЦП
5
Isaac Mendez
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
9
Matias Polvera
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Остались в запасе
44
Guillermo Reyes
ВР
19
Facundo Tealde
ЦЗ
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
28
Santiago Cartagena
ЦП
80
Bruno Centeno
ЦП
20
Sebastián Tormo
ЦП
Остались в запасе
12
Lucio Segovia
ВР
3
Lautaro Centurion
ЦЗ
33
Gonzalo Camargo
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
80
G. Machado
ЦП
20
J. E. Etcheverry
ЦП
5
Isaac Mendez
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
9
Matias Polvera
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Главный тренер
Хавьер Бения
Статистика матча Депортиво Мальдонадо - Рампла Хуниорс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Альбион
0 : 0
03.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 15 тур
Рампла Хуниорс
1 : 1
30.11.2024
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Рампла Хуниорс
0 : 1
26.11.2024
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Рампла Хуниорс
0 : 3
19.11.2024
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Бостон Ривер
1 : 0
14.11.2024
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 11 тур
Рампла Хуниорс
0 : 2
09.11.2024
Данубио
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Gimenez, Uruguay
Стадион:
Estadio Domingo Burgueno Miguel, Maldonado
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