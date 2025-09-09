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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Шри-Ланка - Мальдивы
Шри-Ланка - Мальдивы: обзор матча 09 сентября 2025
Шри-Ланка
09.09.2025, вторник, 14:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Мальдивы
Матч
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Мальдивы
Мальдивы – Пакистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Мальдивы – Пакистан: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.70
3 июня
Мальдивы – Афганистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026
1 июня
Мальдивы – Афганистан: прогноз и ставки на матч 1 июня 2026 с коэффициентом 1.65
31 мая
Сборная Мальдив планирует назначить известного российского тренера
2025.09.19 09:25
2
200-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2025 году
2025.02.26 16:00
5
Сборная из третьей сотни рейтинга ФИФА готова сыграть с Россией весной
2024.11.12 13:57
5
ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
2024.02.27 09:08
2
Мальдивы – Пакистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Мальдивы – Пакистан: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.70
3 июня
Мальдивы – Афганистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026
1 июня
Мальдивы – Афганистан: прогноз и ставки на матч 1 июня 2026 с коэффициентом 1.65
31 мая
Сборная Мальдив планирует назначить известного российского тренера
2025.09.19 09:25
2
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Последние матчи
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Шри-Ланка
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные,
Шри-Ланка
4 : 1
08.06.2026
Бутан
Товарищеские матчи. Сборные,
Мальдивы
0 : 3
04.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Мальдивы
0 : 1
01.06.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Мальдивы
2 : 1
31.03.2026
Восточный Тимор
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Китайский Тайбэй
1 : 3
31.03.2026
Шри-Ланка
Товарищеские матчи. Сборные,
Шри-Ланка
4 : 1
08.06.2026
Бутан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Китайский Тайбэй
1 : 3
31.03.2026
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Шри-Ланка
0 : 4
18.11.2025
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Туркменистан
2 : 1
14.10.2025
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Шри-Ланка
1 : 0
09.10.2025
Туркменистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Мальдивы
0 : 3
04.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Мальдивы
0 : 1
01.06.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Мальдивы
2 : 1
31.03.2026
Восточный Тимор
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Мальдивы
0 : 2
18.11.2025
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Мальдивы
0 : 3
14.10.2025
Таджикистан
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