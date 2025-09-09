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Шри-Ланка - Мальдивы: обзор матча 09 сентября 2025

Шри-Ланка
09.09.2025, вторник, 14:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Мальдивы
Матч Статистика Личные встречи Коэффициенты
Статистика матча Шри-Ланка - Мальдивы
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