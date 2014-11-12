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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия - Сирия
Малайзия - Сирия: обзор матча 12 ноября 2014
Малайзия
12.11.2014, среда, 15:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Сирия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Малайзия - Сирия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
- : -
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 0
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Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
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Лаос
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ОАЭ
- : -
17.11.2026
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Иордания
1 : 1
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Товарищеские матчи. Сборные
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