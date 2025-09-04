Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия - Сингапур
Малайзия - Сингапур: онлайн-трансляция 04 сентября 2025
Малайзия
04.09.2025, четверг, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Сингапур
Матч
Личные встречи
Статистика матча Малайзия - Сингапур
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Малайзия
Сингапур
Прогноз на точный счет матча Малайзия – Кабо-Верде: товарищеский матч, 3 июня 2025
2 июня, 11:50
Прогноз на точный счет матча Малайзия – Кабо-Верде: Товарищеские матчи, 29 мая 2025
28 мая, 10:20
В РФС ответили на вопрос о матчах России с Малайзией и Туркменистаном
5 сентября 2024, 21:25
3
Стали известны возможные соперники сборной России в октябре и ноябре
2 сентября 2024, 14:28
17
Названы шесть потенциальных соперников сборной России в сентябре-октябре
18 июля 2024, 09:51
5
Прогноз на точный счет матча Малайзия – Кабо-Верде: товарищеский матч, 3 июня 2025
2 июня, 11:50
Прогноз на точный счет матча Малайзия – Кабо-Верде: Товарищеские матчи, 29 мая 2025
28 мая, 10:20
В РФС ответили на вопрос о матчах России с Малайзией и Туркменистаном
5 сентября 2024, 21:25
3
Стали известны возможные соперники сборной России в октябре и ноябре
2 сентября 2024, 14:28
17
Названы шесть потенциальных соперников сборной России в сентябре-октябре
18 июля 2024, 09:51
5
Шомуродов оформил дубль в игре с Сингапуром. Он забил пять голов в четырех последних матчах
15 октября 2019, 17:24
3
Товарищеский матч. Аргентина забила шесть безответных мячей в ворота Сингапура
13 июня 2017, 16:52
1
Отбор ЧМ-2018. Дубль Кагавы помог Японии разгромить Сирию, Сингапур уступил Афганистану
29 марта 2016, 15:29
4
Больше новостей
Товарищеские матчи. Сборные
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
24.08.2025
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
03.09.2025
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия
- : -
04.09.2025
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
04.09.2025
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
04.09.2025
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
24.08.2025
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
03.09.2025
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия
- : -
04.09.2025
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
04.09.2025
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
04.09.2025
Сирия
Последние матчи
Все
Малайзия
Сингапур
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Малайзия
4 : 0
10.06.2025
Вьетнам
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Бангладеш
1 : 2
10.06.2025
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные,
Сингапур
3 : 1
05.06.2025
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные,
Малайзия
0 : 3
03.06.2025
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные,
Малайзия
1 : 1
29.05.2025
Кабо-Верде
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Малайзия
4 : 0
10.06.2025
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные,
Малайзия
0 : 3
03.06.2025
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные,
Малайзия
1 : 1
29.05.2025
Кабо-Верде
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Малайзия
2 : 0
25.03.2025
Непал
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Бангладеш
1 : 2
10.06.2025
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные,
Сингапур
3 : 1
05.06.2025
Мальдивы
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Сингапур
0 : 0
25.03.2025
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные,
Сингапур
0 : 1
21.03.2025
Непал
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: