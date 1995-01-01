Шомуродов оформил дубль в игре с Сингапуром. Он забил пять голов в четырех последних матчах

Молодец Эльдор! Жаль,что не покер. Моментов создал достаточно!
Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов сделал дубль в матче Узбекистана – Сингапур (3:1) в отборе на ЧМ-2022.
Шомуродов отличился на 51-й и 90-й минутах встречи.
В четырех последних матчах РПЛ и сборных нападающий забил пять голов.
- На счету 24-летнего форварда – 16 голов в 39 матчах за Узбекистан.
- В этом сезоне Шомуродов забил 10 голов в РПЛ и делит первое место в списке бомбардиров с нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым.