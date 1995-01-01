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    Шомуродов оформил дубль в игре с Сингапуром. Он забил пять голов в четырех последних матчах

    Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов сделал дубль в матче УзбекистанаСингапур (3:1) в отборе на ЧМ-2022.

    Шомуродов отличился на 51-й и 90-й минутах встречи.

    В четырех последних матчах РПЛ и сборных нападающий забил пять голов.

    • На счету 24-летнего форварда – 16 голов в 39 матчах за Узбекистан.
    • В этом сезоне Шомуродов забил 10 голов в РПЛ и делит первое место в списке бомбардиров с нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +950

      spartakuz 35 минут назад

      Молодец Эльдор! Жаль,что не покер. Моментов создал достаточно!

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      Рейтинг: +8445

      Cules2013 39 минут назад

      Молорик, канешн, но Сингапур - это ... ну вы поняли, а узбеки в Азии весьма грозная сила. Всё никак на ЧМ только не выйдут.

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