Шомуродов оформил дубль в игре с Сингапуром. Он забил пять голов в четырех последних матчах

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов сделал дубль в матче Узбекистана – Сингапур (3:1) в отборе на ЧМ-2022.

Шомуродов отличился на 51-й и 90-й минутах встречи.

В четырех последних матчах РПЛ и сборных нападающий забил пять голов.