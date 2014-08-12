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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лутон Таун - Суиндон Таун
Лутон Таун - Суиндон Таун: обзор матча 12 августа 2014
Лутон Таун
12.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Суиндон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лутон Таун - Суиндон Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Уолсолл
Информация о матче
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