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АПЛ 2026/2027
Лутон Таун - Манчестер Юнайтед
Лутон Таун - Манчестер Юнайтед: обзор матча 18 февраля 2024
Лутон Таун
18.02.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
14'
К. Моррис
1'
Р. Хойлунд
7'
Р. Хойлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Г. Ошо
87'
86'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Р. Хойлунд
Замена
Л. Берри
️️️️
А. Даути
82'
81'
Желтая карточка
В. Линделеф
75'
Желтая карточка
К. Мэйну
Желтая карточка
Э. Таунсенд
70'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
К. Вудроу
68'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Т. Чон
68'
46'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Каземиро
46'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Г. Магуайр
45'
+2
Замена
В. Линделеф
️️️️
Л. Шоу
42'
Желтая карточка
Г. Магуайр
34'
Желтая карточка
Каземиро
20'
Желтая карточка
Л. Шоу
Желтая карточка
К. Вудроу
17'
ГОЛ! 1:2!
К. Моррис
14'
7'
ГОЛ! 0:2!
Р. Хойлунд
Пас отдал
А. Гарначо
1'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хойлунд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
10
Зак Нельсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
3-2-3-2
1
Камински
15
Менжи
4
Ошо
17
Белл
6
Локонга
6
Баркли
27
Огбене
45
Даути
19
Чон
9
Моррис
45
Адебайо
4-1-1-3-1
24
Онана
2
Далот
19
Варан
5
Магуайр
23
Шоу
5
Каземиро
37
Мэйну
17
Гарначо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
45
Даути
8
Берри
8
Берри
45
Даути
19
Чон
18
Кларк
18
Кларк
19
Чон
Вудроу
25
Таунсенд
25
Таунсенд
Вудроу
12
Вудроу
12
Вудроу
23
Шоу
29
Линделеф
29
Линделеф
23
Шоу
5
Магуайр
35
Эванс
35
Эванс
5
Магуайр
19
Хойлунд
4
Амрабат
4
Амрабат
19
Хойлунд
5
Каземиро
8
Мактоминей
8
Мактоминей
5
Каземиро
Остались в запасе
Лутон Таун
Манчестер Юнайтед
23
Тим Крул
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
10
Зак Нельсон
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
1
Алтай Баиндыр
ВР
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
10
Зак Нельсон
ЦП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Лутон Таун - Манчестер Юнайтед
3
5
Всего ударов по воротам
22
22
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
6
Нарушения
7
21
Офсайды
4
1
Количество передач
519
389
Сейвы
7
3
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
8
7
Удары из пределов штрафной
13
13
Удары из-за пределов штрафной
9
9
xG (ожидаемые голы)
1.76
2.75
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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