Винтертур - Люцерн: онлайн-трансляция 25 октября 2025

Винтертур
25.10.2025, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 10 тур
- : -
Не начался
Люцерн
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Винтертур - Люцерн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Винтертур
Люцерн
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
23 мая, 16:24
1
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
3 апреля, 01:10
3
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
24 августа 2022, 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
24 апреля 2022, 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
18 января 2018, 23:32
3
Швейцария. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Цюрих
- : -
23.08.2025
Тун
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Сьон
- : -
23.08.2025
Серветт
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Грассхоппер
- : -
24.08.2025
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Лугано
- : -
24.08.2025
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
- : -
24.08.2025
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Цюрих
- : -
23.08.2025
Тун
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Сьон
- : -
23.08.2025
Серветт
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Грассхоппер
- : -
24.08.2025
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Лугано
- : -
24.08.2025
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
- : -
24.08.2025
Люцерн
Последние матчи
Все
Винтертур
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Люцерн
1 : 2
09.08.2025
Тун
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
09.08.2025
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Люцерн
1 : 1
03.08.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Винтертур
1 : 1
02.08.2025
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лозанна-Спорт
3 : 2
27.07.2025
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
09.08.2025
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Винтертур
1 : 1
02.08.2025
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лозанна-Спорт
3 : 2
27.07.2025
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Винтертур
2 : 0
22.05.2025
Сьон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Люцерн
1 : 2
09.08.2025
Тун
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Люцерн
1 : 1
03.08.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Грассхоппер
2 : 3
26.07.2025
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Базель
4 : 0
24.05.2025
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Люцерн
3 : 4
18.05.2025
Серветт
