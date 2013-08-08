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Лос-Анджелес Гэлакси - Милан
Лос-Анджелес Гэлакси - Милан: обзор матча 08 августа 2013
Лос-Анджелес Гэлакси
08.08.2013, четверг, 02:30
Международный Кубок Чемпионов Guinness
0 : 2
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Милан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
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01.11.2026
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26.10.2026
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18.10.2026
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США. МЛС, 30 тур
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15.10.2026
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Милан
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22.11.2026
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2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
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