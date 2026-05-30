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Расписание матчей
Россия. Женская Суперлига
ЖФК Локомотив - ЖФК Зенит
ЖФК Локомотив - ЖФК Зенит: обзор матча 30 мая 2026
ЖФК Локомотив
30.05.2026, суббота, 19:00
Россия. Женская Суперлига, 10 тур
1 : 2
Завершен
ЖФК Зенит
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча ЖФК Локомотив - ЖФК Зенит
1
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
1
Информация о матче
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