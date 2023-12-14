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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Юнион СЖ - Ливерпуль
Юнион СЖ - Ливерпуль: обзор матча 14 декабря 2023
Юнион СЖ
14.12.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа E, 6 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
32'
М. Амура
43'
К. Пуэртас
40'
Д. Куанса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Ливерпуль
90'
+2
Желтая карточка
К. Скэнлон
Замена
Д. Эккерт
️️️️
Л. Амани
87'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
М. Амура
84'
Замена
К. Родригес
️️️️
Г. Нильссон
78'
75'
Замена
Д. Макконнелл
️️️️
К. Гордон
63'
Замена
К. Скэнлон
️️️️
Л. Чемберс
63'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Б. Доук
Желтая карточка
Н. Садики
53'
46'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
В. Эндо
46'
Замена
Д. Гомес
️️️️
И. Конате
ГОЛ! 2:1!
К. Пуэртас
Пас отдал
М. Амура
43'
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Куанса
Пас отдал
К. Джонс
ГОЛ! 1:0!
М. Амура
Пас отдал
Г. Нильссон
32'
24'
Желтая карточка
К. Брэдли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
10
Лазаре Амани
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
(К)
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
11
Бен Доук
ПВ
49
Кейд Гордон
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Юнион СЖ
34
Максим Венссенс
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
13
Кевин Родригес
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Ливерпуль
27
Марсело Питалуга
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
23
Калум Скэнлон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
67
Льюис Кумас
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
30
Thomas Hill
ЦФ
3-2-2-1-2
49
Морис
28
Мачида
17
Кастро-Монтес
27
Садики
16
Берджесс
5
Мак Аллистер
10
Амани
21
Пуэртас
94
Лапуссен
9
Нильссон
9
Амура
4-1-1-3-1
1
Келлехер
12
Брэдли
4
Куанса
16
Конате
44
Чемберс
3
Эндо
21
Джонс
49
Гордон
10
Эллиот
18
Гакпо
11
Доук
9
Амура
20
Расмуссен
20
Расмуссен
9
Амура
9
Нильссон
13
Родригес
13
Родригес
9
Нильссон
10
Амани
10
Эккерт
10
Эккерт
10
Амани
44
Чемберс
23
Скэнлон
23
Скэнлон
44
Чемберс
16
Конате
2
Гомес
2
Гомес
16
Конате
3
Эндо
8
Гравенберх
8
Гравенберх
3
Эндо
49
Гордон
53
Макконнелл
53
Макконнелл
49
Гордон
11
Доук
29
Нуньес
29
Нуньес
11
Доук
Остались в запасе
Юнион СЖ
Ливерпуль
34
Максим Венссенс
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
11
Хенок Теклаб
ЛВ
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
27
Марсело Питалуга
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
8
Доминик Собослаи
АП
14
Луис Диас
ЛВ
67
Льюис Кумас
ЦФ
30
Thomas Hill
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
34
Максим Венссенс
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
11
Хенок Теклаб
ЛВ
17
Каспер Терхо
ПВ
Остались в запасе
27
Марсело Питалуга
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
8
Доминик Собослаи
АП
14
Луис Диас
ЛВ
67
Льюис Кумас
ЦФ
30
Thomas Hill
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Юнион СЖ - Ливерпуль
1
2
Всего ударов по воротам
8
1
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
8
7
Офсайды
2
0
Количество передач
117
303
Сейвы
0
2
Точность передач %
70
89
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
1.68
0.16
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Stade Joseph Marien, Saint-Gilles
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