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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Лутон Таун
Ливерпуль - Лутон Таун: обзор матча 21 февраля 2024
Ливерпуль
21.02.2024, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Лутон Таун
56'
В. ван Дейк
58'
К. Гакпо
71'
Л. Диас
90'
Х. Эллиот
12'
Ч. Огбене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Лутон Таун
ГОЛ! 4:1!
Х. Эллиот
90'
89'
Желтая карточка
И. Каборе
Замена
Д. Даннс
️️️️
Л. Диас
89'
Замена
Д. Макконнелл
️️️️
А. Мак Аллистер
89'
Желтая карточка
Д. Гомес
82'
Замена
Б. Кларк
️️️️
Р. Гравенберх
78'
77'
Желтая карточка
Р. Баркли
74'
Замена
И. Каборе
️️️️
А. Даути
ГОЛ! 3:1!
Л. Диас
Пас отдал
Э. Робертсон
71'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
К. Брэдли
68'
63'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Т. Чон
ГОЛ! 2:1!
К. Гакпо
Пас отдал
А. Мак Аллистер
58'
58'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
К. Вудроу
ГОЛ! 1:1!
В. ван Дейк
Пас отдал
А. Мак Аллистер
56'
46'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
А. Локонга
42'
Желтая карточка
К. Вудроу
18'
Желтая карточка
А. Даути
12'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Огбене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
42
Трей Ньони
АП
49
Кейд Гордон
ПВ
76
Джейден Даннс
ЦФ
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
10
Зак Нельсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
4-1-2-3
1
Келлехер
4
Куанса
4
ван Дейк
2
Гомес
12
Брэдли
3
Эндо
10
Мак Аллистер
8
Гравенберх
14
Диас
10
Эллиот
18
Гакпо
3-2-3-2
1
Камински
4
Ошо
17
Белл
15
Менжи
6
Локонга
6
Баркли
19
Чон
27
Огбене
45
Даути
9
Моррис
12
Вудроу
12
Брэдли
3
Робертсон
3
Робертсон
12
Брэдли
10
Мак Аллистер
53
Макконнелл
53
Макконнелл
10
Мак Аллистер
8
Гравенберх
8
Кларк
8
Кларк
8
Гравенберх
14
Диас
76
Даннс
76
Даннс
14
Диас
45
Даути
12
Каборе
12
Каборе
45
Даути
6
Локонга
17
Мпанцу
17
Мпанцу
6
Локонга
19
Чон
18
Кларк
18
Кларк
19
Чон
12
Вудроу
25
Таунсенд
25
Таунсенд
12
Вудроу
Остались в запасе
Ливерпуль
Лутон Таун
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
49
Кейд Гордон
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
23
Тим Крул
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
10
Зак Нельсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
49
Кейд Гордон
ПВ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
10
Зак Нельсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Ливерпуль - Лутон Таун
1
4
Всего ударов по воротам
29
12
Удары в створ
13
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
13
4
Нарушения
15
14
Офсайды
2
3
Количество передач
504
322
Сейвы
2
9
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
8
6
Удары из пределов штрафной
20
6
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
3.35
1.03
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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