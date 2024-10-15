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Расписание матчей
Лига наций
Литва - Румыния
Литва - Румыния: обзор матча 15 октября 2024
Литва
15.10.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа C2, 4 тур
1 : 2
Завершен
Румыния
18'
Р. Марин (П)
65'
Д. Дрэгуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Литва - Румыния
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Коман
Желтая карточка
Г. Гинейтис
85'
84'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Д. Ман
Замена
Г. Матулевичюс
️️️️
М. Воробьевас
80'
Замена
Ф. Черных
️️️️
П. Сирвис
75'
72'
Замена
Д. Олару
️️️️
Р. Марин
72'
Замена
Ф. Коман
️️️️
В. Михаила
65'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дрэгуш
Пас отдал
Д. Ман
63'
Желтая карточка
А. Буркэ
Замена
Т. Милашюс
️️️️
А. Тутишкинас
59'
Замена
А. Должников
️️️️
П. Голубицкас
59'
Желтая карточка
В. Сливка
48'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Марин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
(К)
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
10
Армандас Кучис
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
10
Николае Станчу
(К)
ЦП
23
Деян Сореску
ПВ
20
Деннис Ман
ПВ
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Литва
23
Mantas Bertasius
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
20
Титас Милашюс
ЛВ
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
7
Артур Должников
ПВ
10
Федор Черных
ЦФ
12
Deividas Mikelionis
ЦФ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
7
Valdas Paulauskas
ЦФ
Румыния
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
11
Victor Dican
ЦП
22
Александру Митрица
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
3-2-4-1
1
Гертмонас
4
Гирдвайнис
2
Тутишкинас
13
Ласицкас
20
Лекиатас
17
Сирвис
22
Голубицкас
6
Воробьевас
15
Гинейтис
14
Сливка
10
Кучис
3-3-3-1
1
Ницэ
2
Рацу
15
Буркэ
3
Дрэгушин
18
Марин
6
Марин
10
Станчу
20
Ман
23
Сореску
13
Михаила
9
Дрэгуш
6
Воробьевас
8
Матулевичюс
8
Матулевичюс
6
Воробьевас
2
Тутишкинас
20
Милашюс
20
Милашюс
2
Тутишкинас
22
Голубицкас
7
Должников
7
Должников
22
Голубицкас
17
Сирвис
10
Черных
10
Черных
17
Сирвис
18
Марин
7
Олару
7
Олару
18
Марин
20
Ман
10
Хаджи
10
Хаджи
20
Ман
13
Михаила
7
Коман
7
Коман
13
Михаила
Остались в запасе
Литва
Румыния
23
Mantas Bertasius
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
12
Deividas Mikelionis
ЦФ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
7
Valdas Paulauskas
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
11
Victor Dican
ЦП
22
Александру Митрица
ЦП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
23
Mantas Bertasius
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
12
Deividas Mikelionis
ЦФ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
7
Valdas Paulauskas
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
11
Victor Dican
ЦП
22
Александру Митрица
ЦП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Литва - Румыния
2
2
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
9
Нарушения
18
11
Офсайды
1
4
Количество передач
395
393
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
69
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Ник Уэлш
Стадион:
Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса
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