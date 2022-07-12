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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Линкольн - Шкупи
Линкольн - Шкупи: обзор матча 12 июля 2022
Линкольн
12.07.2022, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Шкупи
32'
Хуанфри
69'
Л. Кашаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Линкольн - Шкупи
84'
Желтая карточка
F. Alvarez
Замена
J.
️️️️
Хуанфри
78'
ГОЛ! 2:0!
Л. Кашаро
Пас отдал
С. Вайзмэн
69'
Замена
Л. Кашаро
️️️️
К. Гомес
61'
Желтая карточка
Г. Торилья
57'
56'
Желтая карточка
М. Данфа
35'
Желтая карточка
В. Брдаровски
ГОЛ! 1:0!
Хуанфри
Пас отдал
Нано
32'
7'
Желтая карточка
Ф. Сенгхор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
24
Дэйл Коулинг
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
11
Лайам Уолкер
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
8
Марко Роса
ЦП
9
Кике Гомес
ЦФ
19
Хуанфри
ЦФ
21
Нано
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Шкупи
1
Кристиан Наумовски
ВР
78
Aleks Zlatkov
ЦП
80
Мамаду Данфа
ПВ
5
Джелил Абдулла
ЦФ
75
Фаустин Сенгхор
ЦФ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
77
Владица Брдаровски
ЦФ
14
F. Alvarez
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
14
Рой Чиполина
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
8
Киан Ронан
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
11
Juanpe
ЦФ
88
Finlay Cawthorn
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Шкупи
1
Artan Iljazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
14
Pepi Gorgiev
ЦФ
0
A. Kalanoski
ЦФ
7
Кристиян Трапановски
ЦФ
11
Валид Хамиди
ЦФ
4-3-3
24
Коулинг
2
Тоскано
24
Сержант
6
Лопеш
2
Вайзмэн
11
Уолкер
22
Торилья
8
Роса
21
Нано
19
Хуанфри
9
Гомес
1-1-5
1
Наумовски
78
80
Данфа
5
Абдулла
14
77
Брдаровски
3
Шедзи
75
Сенгхор
19
Хуанфри
11
11
19
Хуанфри
9
Гомес
7
Кашаро
7
Кашаро
9
Гомес
Остались в запасе
Линкольн
Шкупи
1
Наузет Гарсия
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
14
Рой Чиполина
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
8
Киан Ронан
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
88
Finlay Cawthorn
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
1
Artan Iljazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
14
Pepi Gorgiev
ЦФ
0
A. Kalanoski
ЦФ
7
Кристиян Трапановски
ЦФ
11
Валид Хамиди
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
Остались в запасе
1
Наузет Гарсия
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
14
Рой Чиполина
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
8
Киан Ронан
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
88
Finlay Cawthorn
ЦФ
Остались в запасе
1
Artan Iljazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
14
Pepi Gorgiev
ЦФ
0
A. Kalanoski
ЦФ
7
Кристиян Трапановски
ЦФ
11
Валид Хамиди
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Главный тренер
Гоце Седлоски
Статистика матча Линкольн - Шкупи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Левски
1 : 0
03.08.2023
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Шкупи
0 : 2
27.07.2023
Левски
Лига конференций, 1 раунд
Шкупи
0 : 0
20.07.2023
Хегельманн
Лига конференций, 1 раунд
Хегельманн
0 : 5
13.07.2023
Шкупи
Лига конференций, 4 раунд
Балкани
1 : 0
25.08.2022
Шкупи
Информация о матче
Стадион:
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