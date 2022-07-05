Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шкупи - Линкольн
Шкупи - Линкольн: обзор матча 05 июля 2022
Шкупи
05.07.2022, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Линкольн
11'
М. Данфа
62'
Р. Чиполина (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шкупи - Линкольн
Замена
P. Gorgiev
️️️️
В. Хамиди
89'
78'
Замена
Л. Кашаро
️️️️
Хуанфри
76'
Замена
К. Ронан
️️️️
Р. Чиполина
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Чиполина
62'
Вторая желтая
Г. Маргвелашвили
54'
46'
Замена
Г. Торилья
️️️️
J.
Желтая карточка
Г. Маргвелашвили
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Данфа
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шкупи
1
Кристиан Наумовски
ВР
80
Мамаду Данфа
ЦП
77
Владица Брдаровски
ЦФ
75
Фаустин Сенгхор
ЦФ
33
Гаги Маргвелашвили
ЦФ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
11
Валид Хамиди
ЦФ
14
F. Alvarez
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
Линкольн
24
Дэйл Коулинг
ВР
14
Рой Чиполина
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
8
Марко Роса
ЦП
11
Лайам Уолкер
ЦП
19
Хуанфри
ЦФ
11
Juanpe
ЦФ
21
Нано
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Шкупи
78
Aleks Zlatkov
ЦП
1
Artan Iljazi
ЦФ
99
Anid Abazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
5
Джелил Абдулла
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
14
Pepi Gorgiev
ЦФ
0
A. Kalanoski
ЦФ
7
Кристиян Трапановски
ЦФ
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
86
Хавьер Анон
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
9
Кике Гомес
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
1-5
1
Наумовски
80
Данфа
33
Маргвелашвили
14
11
Хамиди
3
Шедзи
75
Сенгхор
4-1-2-3
24
Коулинг
2
Вайзмэн
6
Лопеш
20
Бритто
14
Чиполина
8
Яхайя
8
Роса
11
Уолкер
21
Нано
11
19
Хуанфри
11
Хамиди
14
14
11
Хамиди
14
Чиполина
8
Ронан
8
Ронан
14
Чиполина
11
22
Торилья
22
Торилья
11
19
Хуанфри
7
Кашаро
7
Кашаро
19
Хуанфри
Остались в запасе
Шкупи
Линкольн
78
Aleks Zlatkov
ЦП
1
Artan Iljazi
ЦФ
99
Anid Abazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
5
Джелил Абдулла
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
0
A. Kalanoski
ЦФ
7
Кристиян Трапановски
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
1
Наузет Гарсия
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
86
Хавьер Анон
ЦП
9
Кике Гомес
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
78
Aleks Zlatkov
ЦП
1
Artan Iljazi
ЦФ
99
Anid Abazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
5
Джелил Абдулла
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
0
A. Kalanoski
ЦФ
7
Кристиян Трапановски
ЦФ
Остались в запасе
1
Наузет Гарсия
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
86
Хавьер Анон
ЦП
9
Кике Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Шкупи - Линкольн
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Левски
1 : 0
03.08.2023
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Шкупи
0 : 2
27.07.2023
Левски
Лига конференций, 1 раунд
Шкупи
0 : 0
20.07.2023
Хегельманн
Лига конференций, 1 раунд
Хегельманн
0 : 5
13.07.2023
Шкупи
Лига конференций, 4 раунд
Балкани
1 : 0
25.08.2022
Шкупи
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Информация о матче
Стадион:
Виктория Стэдиум
Новости команд
Все
Шкупи
Линкольн
Лига Конференций: шансы «Линкольна» и «Хайдука» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Линкольн» – «Твенте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Линкольна» и «Твенте» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Ларн» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Ларн» – «Линкольн»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
ЦСКА сообщил об отмене товарищеского матча с македонской командой
2023.01.27 15:15
Лига Конференций: шансы «Линкольна» и «Хайдука» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Линкольн» – «Твенте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Линкольна» и «Твенте» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Ларн» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Ларн» – «Линкольн»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+