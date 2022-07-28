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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лиллестрем - СИК
Лиллестрем - СИК: обзор матча 28 июля 2022
Лиллестрем
28.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
5 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
СИК
23'
И. Мэттью
42'
Х. Арон Фридйонссон
56'
Х. Арон Фридйонссон
61'
Х. Арон Фридйонссон
85'
К. Реслер
31'
N. Laine
90+1'
D. Rojas
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - СИК
90'
+1
ГОЛ! 5:2!
D. Rojas
ГОЛ! 5:1!
К. Реслер
Пас отдал
И. Огбу
85'
81'
Желтая карточка
J. Dunwoody
Замена
Т. Свендсен
️️️️
И. Мэттью
81'
78'
Замена
J. Dunwoody
️️️️
П. Ханнола
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
И. Ибрахимай
67'
Замена
Э. Гарнас
️️️️
Т. Петтерссон
67'
Замена
М. Кнудсен
️️️️
К. Кайринен
66'
ГОЛ! 4:1!
Х. Арон Фридйонссон
Пас отдал
Г. Осен
61'
60'
Замена
K. Ofori
️️️️
F. Aspegren
ГОЛ! 3:1!
Х. Арон Фридйонссон
Пас отдал
В. Драгснес
56'
46'
Замена
M. Uusitalo
️️️️
J. Öst
ГОЛ! 2:1!
Х. Арон Фридйонссон
Пас отдал
И. Ибрахимай
42'
31'
ГОЛ! 1:1!
N. Laine
ГОЛ! 1:0!
И. Мэттью
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
24
Том Петтерссон
ЛЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
СИК
1
Jesse Öst
ВР
26
Pablo Andrade
ЦЗ
14
Matej Hradecky
ЦП
21
Matias Vainionpää
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
58
Mehmet Hetemaj
ЦП
10
Nooa Laine
ЦП
10
Diego Rojas
ЦП
44
Джейк Джервис
ПП
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
42
F. Aspegren
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
7
Eric Taylor
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
СИК
30
Markus Uusitalo
ВР
16
Tuomas Pöyhönen
ВР
13
Bradley Diallo
ЦЗ
18
Niko Markkula
ЦЗ
6
Вилле Тикканен
ЦП
10
Валентин Гаск
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЦП
19
Martti Haukioja
ЦФ
15
Alfie Bates
ЦФ
0
J. Dunwoody
ЦФ
21
Kingsley Ofori
ЦФ
29
Samson Ebuka Obioha
ЦФ
3-2-5
24
Петтерссон
5
Огбу
25
Реслер
23
Осен
29
Ибрахимай
20
Драгснес
2
6
Кайринен
18
Мэттью
11
Фридйонссон
1-5-2-2
1
26
44
Джервис
58
10
10
8
Ханнола
14
21
42
22
6
Кайринен
4
Кнудсен
4
Кнудсен
6
Кайринен
24
Петтерссон
4
Гарнас
4
Гарнас
24
Петтерссон
29
Ибрахимай
10
10
29
Ибрахимай
18
Мэттью
23
Свендсен
23
Свендсен
18
Мэттью
1
30
30
1
8
Ханнола
0
0
8
Ханнола
42
21
21
42
Остались в запасе
Лиллестрем
СИК
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
16
Tuomas Pöyhönen
ВР
13
Bradley Diallo
ЦЗ
18
Niko Markkula
ЦЗ
6
Вилле Тикканен
ЦП
10
Валентин Гаск
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЦП
19
Martti Haukioja
ЦФ
15
Alfie Bates
ЦФ
29
Samson Ebuka Obioha
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Остались в запасе
16
Tuomas Pöyhönen
ВР
13
Bradley Diallo
ЦЗ
18
Niko Markkula
ЦЗ
6
Вилле Тикканен
ЦП
10
Валентин Гаск
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЦП
19
Martti Haukioja
ЦФ
15
Alfie Bates
ЦФ
29
Samson Ebuka Obioha
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Тони Лехтинен
Статистика матча Лиллестрем - СИК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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