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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
СИК - Лиллестрем
СИК - Лиллестрем: обзор матча 21 июля 2022
СИК
21.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 2 : 5
Завершен
Лиллестрем
68'
В. Драгснес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол СИК - Лиллестрем
Замена
F. Aspegren
️️️️
N. Laine
90'
+1
Желтая карточка
D. Rojas
89'
82'
Желтая карточка
Х. Арон Фридйонссон
Замена
J. Dunwoody
️️️️
M. Hetemaj
77'
Замена
P. Andrade
️️️️
K. Ofori
74'
70'
Замена
Г. Осен
️️️️
М. Кнудсен
70'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
А. Адамс
68'
ГОЛ! 0:1!
В. Драгснес
Пенальти не реализован!
Д. Джервис
66'
58'
Желтая карточка
И. Огбу
23'
Желтая карточка
Л. Рангер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СИК
1
Jesse Öst
ВР
6
Вилле Тикканен
ЦП
14
Matej Hradecky
ЦП
58
Mehmet Hetemaj
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЦП
10
Diego Rojas
ЦП
10
Nooa Laine
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
44
Джейк Джервис
ПП
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
21
Kingsley Ofori
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Лиллестрем
24
Том Петтерссон
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
СИК
16
Tuomas Pöyhönen
ВР
30
Markus Uusitalo
ВР
13
Bradley Diallo
ЦЗ
18
Niko Markkula
ЦЗ
26
Pablo Andrade
ЦЗ
10
Валентин Гаск
ЦП
21
Matias Vainionpää
ЦП
29
Samson Ebuka Obioha
ЦФ
42
F. Aspegren
ЦФ
19
Martti Haukioja
ЦФ
15
Alfie Bates
ЦФ
0
J. Dunwoody
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
5-3-2
1
11
Хаканс
10
10
8
Ханнола
44
Джервис
58
14
6
Тикканен
21
22
2-2-5
5
Огбу
24
Петтерссон
29
Ибрахимай
4
Кнудсен
2
Рангер
45
Адамс
20
Драгснес
18
Мэттью
6
Кайринен
21
26
26
21
10
42
42
10
58
0
0
58
4
Кнудсен
23
Осен
23
Осен
4
Кнудсен
45
Адамс
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
45
Адамс
Остались в запасе
СИК
Лиллестрем
16
Tuomas Pöyhönen
ВР
30
Markus Uusitalo
ВР
13
Bradley Diallo
ЦЗ
18
Niko Markkula
ЦЗ
10
Валентин Гаск
ЦП
21
Matias Vainionpää
ЦП
29
Samson Ebuka Obioha
ЦФ
19
Martti Haukioja
ЦФ
15
Alfie Bates
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
16
Tuomas Pöyhönen
ВР
30
Markus Uusitalo
ВР
13
Bradley Diallo
ЦЗ
18
Niko Markkula
ЦЗ
10
Валентин Гаск
ЦП
21
Matias Vainionpää
ЦП
29
Samson Ebuka Obioha
ЦФ
19
Martti Haukioja
ЦФ
15
Alfie Bates
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча СИК - Лиллестрем
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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