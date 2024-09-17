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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Лилль
Спортинг - Лилль: обзор матча 17 сентября 2024
Спортинг
17.09.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 0
Завершен
Лилль
38'
В. Дьекереш
65'
З. Дебаст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Лилль
Замена
К. Хардер
️️️️
Тринкау
88'
Желтая карточка
З. Дебаст
86'
82'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
М. Баккер
Замена
М. Араухо
️️️️
Ж. Кенда
73'
72'
Желтая карточка
А. Буадди
71'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
О. Сахрауи
ГОЛ! 2:0!
З. Дебаст
Пас отдал
Д. Браганца
65'
64'
Замена
А. Буадди
️️️️
А. Манди
64'
Замена
М. Фернандес-Пардо
️️️️
Д. Дэвид
64'
Замена
Т. Сантуш
️️️️
Т. Менье
56'
Желтая карточка
Б. Андре
Замена
Д. Браганца
️️️️
Х. Морита
46'
Желтая карточка
Х. Морита
45'
+1
40'
Желтая карточка
Д. Дэвид
40'
Вторая желтая
А. Гомес
ГОЛ! 1:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
П. Гонсалвеш
38'
21'
Желтая карточка
А. Гомес
Замена
М. Рейс
️️️️
Г. Инасиу
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
(К)
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
23
Жеовани Кенда
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
21
Бенжамин Андре
(К)
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Спортинг
99
Франсишку Силва
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
5
Реми Кабелла
АП
32
Айюб Буадди
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
3-2-1-2-2
20
Исраэль
6
Дебаст
2
Дьоманде
25
Инасиу
23
Юльманн
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Катамо
23
Кенда
14
Дьекереш
7
Тринкау
3-2-2-2-1
30
Шевалье
18
Диаките
2
Манди
4
Александро
12
Менье
5
Баккер
21
Андре
7
Гомес
11
Жегрова
11
Сахрауи
15
Дэвид
25
Инасиу
2
Рейс
2
Рейс
25
Инасиу
5
Морита
21
Браганца
21
Браганца
5
Морита
23
Кенда
20
Араухо
20
Араухо
23
Кенда
7
Тринкау
40
Хардер
40
Хардер
7
Тринкау
5
Баккер
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
5
Баккер
12
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
12
Менье
11
Сахрауи
5
Кабелла
5
Кабелла
11
Сахрауи
2
Манди
32
Буадди
32
Буадди
2
Манди
15
Дэвид
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
15
Дэвид
Остались в запасе
Спортинг
Лилль
99
Франсишку Силва
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
99
Франсишку Силва
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Спортинг - Лилль
2
1
4
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
17
18
Офсайды
2
6
Количество передач
459
459
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.48
0.45
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2 : 1
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Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Донатас Румшас
(Паланга)
Стадион:
Жозе Алваладе
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