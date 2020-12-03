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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лилль - Спарта
Лилль - Спарта: обзор матча 03 декабря 2020
Лилль
03.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа H, 5 тур
2 : 1
Завершен
Спарта
80'
Б. Йылмаз
84'
Б. Йылмаз
71'
Л. Крейчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Спарта
Желтая карточка
С. Ботман
89'
89'
Замена
М. Минчев
️️️️
Л. Крейчи
89'
Замена
А. Карабец
️️️️
Б. Докал
86'
Желтая карточка
Л. Крейчи
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Б. Андре
85'
Замена
Рейнилду
️️️️
Д. Брадарич
85'
ГОЛ! 2:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Н. Иконе
84'
81'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
Л. Юлиш
81'
Замена
М. Травник
️️️️
Ф. Соучек
ГОЛ! 1:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Т. Веа
80'
Замена
Т. Веа
️️️️
Т. Джало
77'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
Ю. Языджи
77'
71'
ГОЛ! 0:1!
Л. Крейчи
Пас отдал
С. Плавсич
Замена
Н. Иконе
️️️️
Л. Араухо
68'
65'
Вторая желтая
О. Челустка
62'
Желтая карточка
О. Челустка
Желтая карточка
Б. Андре
57'
55'
Желтая карточка
Л. Крейчи
51'
Желтая карточка
Б. Докал
Желтая карточка
Д. Брадарич
50'
46'
Замена
С. Плавсич
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Шека
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
4-2-2-2
16
Меньян
6
Брадарич
4
Ботман
6
Фонте
35
Джало
8
Шека
21
Андре
19
Бамба
97
Языджи
7
Араухо
15
Дэвид
3-4-2
1
Ницэ
33
Челустка
32
Виндхейм
4
Плехаты
9
Докал
8
Павелка
10
Соучек
7
Крейчи
10
Моберг-Карлссон
39
Юлиш
6
Брадарич
17
Рейнилду
17
Рейнилду
6
Брадарич
21
Андре
34
Сумаре
34
Сумаре
21
Андре
7
Араухо
93
Иконе
93
Иконе
7
Араухо
97
Языджи
17
Йылмаз
17
Йылмаз
97
Языджи
35
Джало
22
Веа
22
Веа
35
Джало
10
Моберг-Карлссон
95
Плавсич
95
Плавсич
10
Моберг-Карлссон
7
Крейчи
17
Минчев
17
Минчев
7
Крейчи
39
Юлиш
23
Ганоушек
23
Ганоушек
39
Юлиш
9
Докал
9
Карабец
9
Карабец
9
Докал
10
Соучек
10
Травник
10
Травник
10
Соучек
Остались в запасе
Лилль
Спарта
30
Люка Шевалье
ВР
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
30
Доминик Холек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Остались в запасе
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
30
Доминик Холек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Лилль - Спарта
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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