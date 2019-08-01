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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лиепая - Норрчепинг
Лиепая - Норрчепинг: обзор матча 01 августа 2019
Лиепая
01.08.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Норрчепинг
89'
С. Хакшабанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лиепая - Норрчепинг
89'
ГОЛ! 0:1!
С. Хакшабанович
Начало матча
Статистика матча Лиепая - Норрчепинг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 36 тур
Гробиня
1 : 2
08.11.2026
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Лиепая
3 : 3
01.11.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Лиепая
0 : 0
24.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Лиепая
3 : 0
18.10.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 32 тур
Лиепая
2 : 3
12.10.2026
Ауда
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Информация о матче
Стадион:
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Лиепая
Норрчепинг
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
Товарищеский матч. «Арсенал» разгромил «Лиепаю», второй раз за два дня забив четыре гола
2021.01.31 19:25
1
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
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