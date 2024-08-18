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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
МЛ Витебск - Лида
МЛ Витебск - Лида: обзор матча 18 августа 2024
МЛ Витебск
18.08.2024, воскресенье, 13:30
Беларусь. Первая лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Лида
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Статистика матча МЛ Витебск - Лида
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
МЛ Витебск
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
0 : 2
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Лида
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Лида
2 : 1
21.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слоним-2017
2 : 1
14.11.2026
Лида
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Лида
3 : 1
07.11.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Юни Икс Лабс
1 : 3
31.10.2026
Лида
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Лида
1 : 0
24.10.2026
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