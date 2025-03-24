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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Либерия - Сан-Томе и Принсипи
Либерия - Сан-Томе и Принсипи: обзор матча 24 марта 2025
Либерия
24.03.2025, понедельник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа H, 6 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Томе и Принсипи
32'
B. Farkarlun
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Либерия - Сан-Томе и Принсипи
Желтая карточка
С. Дуэ
73'
65'
Замена
R. Fernandes
️️️️
A. Ramos
Замена
J. Konneh
️️️️
A. Kosiah
60'
Замена
E. Ledlum
️️️️
B. Farkarlun
46'
ГОЛ! 1:0!
B. Farkarlun
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Либерия
0
Tommy Songo
ВР
0
Сампсон Дуэ
ЦЗ
0
Nelson Laomie
ЦЗ
0
Оскар Дорли
ЛП
4
Ноан Кенне
ОП
0
Salomon Tweh
ЦП
0
Nicholas Andrews
ЦП
0
Prince Balde
ЦФ
0
Bryant Farkarlun
ЦФ
0
Augustine Otu
ЦФ
10
Ayouba Kosiah
ЦФ
Главный тренер
Томас Кожо
Сан-Томе и Принсипи
25
Pedro Mateus
ВР
3
Gilberto d'Almeida
ЦЗ
14
Rogério Fernandes
ЦЗ
4
Adjakson Ramos
ЦЗ
23
Vavá Pequeno
ЦЗ
10
Nicola Bragança
ЦП
8
Joel Neves
ЦП
16
Dola
ЦП
17
Sérgio Malé
ЦФ
11
Ronaldo Afonso
ЦФ
7
M. Vilhete
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Монсанту
Либерия
1
Junior Yeanaye
ВР
0
Abdulai Koulibaly
ВР
0
Sabastine Teclar
ЦЗ
0
Eugene Chouchou Swen
ЦЗ
0
Justin Salmon
ЦП
0
Jegbay Konneh
ЦП
0
Sheikh Sesay
ЦП
0
Abdullai Bility
ЦП
0
Edward Ledlum
ЦП
8
Divine Teah
ЦФ
0
William Gibson
ЦФ
Сан-Томе и Принсипи
12
Yaniel Bonfim
ВР
12
Feher Mendes
ВР
5
Ricardo Fernandes
ЦЗ
6
Elias Varela
ЦЗ
17
Tinho
ЦП
15
Waldimison
ЦП
16
João Silva
ЦП
19
Jamil Pires
ЦП
13
Adjeil Neves
ЦФ
16
Edson Daio
ЦФ
7
Edmilson Viegas
ЦФ
7
Eba Viegas
ЦФ
2-1-3-4
0
0
Дуэ
0
4
Кенне
0
Дорли
0
0
0
10
0
0
4-3-3
25
14
4
23
3
10
8
16
7
11
17
10
0
0
10
0
0
0
0
4
5
5
4
Остались в запасе
Либерия
Сан-Томе и Принсипи
1
Junior Yeanaye
ВР
0
Abdulai Koulibaly
ВР
0
Sabastine Teclar
ЦЗ
0
Eugene Chouchou Swen
ЦЗ
0
Justin Salmon
ЦП
0
Sheikh Sesay
ЦП
0
Abdullai Bility
ЦП
8
Divine Teah
ЦФ
0
William Gibson
ЦФ
Главный тренер
Томас Кожо
12
Yaniel Bonfim
ВР
12
Feher Mendes
ВР
6
Elias Varela
ЦЗ
17
Tinho
ЦП
15
Waldimison
ЦП
16
João Silva
ЦП
19
Jamil Pires
ЦП
13
Adjeil Neves
ЦФ
16
Edson Daio
ЦФ
7
Edmilson Viegas
ЦФ
7
Eba Viegas
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Монсанту
Остались в запасе
1
Junior Yeanaye
ВР
0
Abdulai Koulibaly
ВР
0
Sabastine Teclar
ЦЗ
0
Eugene Chouchou Swen
ЦЗ
0
Justin Salmon
ЦП
0
Sheikh Sesay
ЦП
0
Abdullai Bility
ЦП
8
Divine Teah
ЦФ
0
William Gibson
ЦФ
Остались в запасе
12
Yaniel Bonfim
ВР
12
Feher Mendes
ВР
6
Elias Varela
ЦЗ
17
Tinho
ЦП
15
Waldimison
ЦП
16
João Silva
ЦП
19
Jamil Pires
ЦП
13
Adjeil Neves
ЦФ
16
Edson Daio
ЦФ
7
Edmilson Viegas
ЦФ
7
Eba Viegas
ЦФ
Главный тренер
Томас Кожо
Главный тренер
Рикарду Монсанту
Статистика матча Либерия - Сан-Томе и Принсипи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
0 : 0
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Сан-Томе и Принсипи
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сан-Томе и Принсипи
0 : 6
10.10.2025
Тунис
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Намибия
3 : 0
09.09.2025
Сан-Томе и Принсипи
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Сан-Томе и Принсипи
2 : 3
04.09.2025
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Стадион:
Samuel Kanyon Doe Sports Complex, Monrovia
Посещаемость:
13025
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