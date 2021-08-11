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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лейтон Ориент - Куинз Парк Рейнджерс
Лейтон Ориент - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 11 августа 2021
Лейтон Ориент
11.08.2021, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
74'
А. Дринан
16'
Р. Дикки
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лейтон Ориент - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ!
Ч. Келман
2:4
ГОЛ!
Т. Джеймс
2:3
ГОЛ!
А. Доззел
1:3
Пенальти не реализован!
Р. Сотириу
ГОЛ!
Д. Болл
1:2
ГОЛ!
А. Дринан
1:1
ГОЛ!
Л. Дайкс
0:1
83'
Замена
Д. Болл
️️️️
F. Bettache
ГОЛ! 1:1!
А. Дринан
Пас отдал
O. Beckles
74'
Желтая карточка
C. Wood
64'
61'
Замена
Ч. Келман
️️️️
Й. Барбе
49'
Желтая карточка
М. Одубайо
46'
Замена
М. Одубайо
️️️️
Л. Уоллас
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Дикки
Пас отдал
F. Bettache
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лейтон Ориент
18
Darren Pratley
ЦЗ
19
Omar Beckles
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ЦЗ
23
Аарон Дринан
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
10
Дэн Кемп
ЦФ
17
Руел Сотириу
ЦФ
5
Эктор Киприану
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
26
Дэн Хаппе
ЦФ
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
16
Роберт Дикки
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Лейтон Ориент
3
Джейден Суини
ЦЗ
21
Matt Young
ЦП
16
Крэйг Клэй
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
29
Sam Sargeant
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
3-5
18
19
2
Джеймс
5
Киприану
22
Вигуру
26
Хаппе
23
17
Сотириу
3-2-5
2
Данн
5
Барбе
3
Уоллас
26
8
Томас
31
Арчер
13
Дайкс
37
Адома
21
Доззел
29
Какай
3
Уоллас
28
Одубайо
28
Одубайо
3
Уоллас
26
4
Болл
4
Болл
26
5
Барбе
23
Келман
23
Келман
5
Барбе
Остались в запасе
Лейтон Ориент
Куинз Парк Рейнджерс
3
Джейден Суини
ЦЗ
21
Matt Young
ЦП
16
Крэйг Клэй
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
29
Sam Sargeant
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
3
Джейден Суини
ЦЗ
21
Matt Young
ЦП
16
Крэйг Клэй
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
29
Sam Sargeant
ЦФ
Остались в запасе
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Лейтон Ориент - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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