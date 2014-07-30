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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Шарлеруа - Ланс
Шарлеруа - Ланс: обзор матча 30 июля 2014
Шарлеруа
30.07.2014, среда, 20:00
Товарищеские матчи
2 : 4
Завершен
Ланс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шарлеруа - Ланс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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Ланс
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