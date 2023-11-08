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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Ланс
ПСВ - Ланс: обзор матча 08 ноября 2023
ПСВ
08.11.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ланс
12'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Ланс
Замена
Й. Вертессен
️️️️
И. Лосано
90'
+3
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
90'
+3
90'
+2
Вторая желтая
М. Гилявоги
82'
Желтая карточка
М. Гилявоги
82'
Замена
У. Саид
️️️️
Э. Ваи
78'
Замена
М. Гилявоги
️️️️
П. Франковски
78'
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
Замена
И. Сайбари
️️️️
Д. Верман
66'
Замена
М. Тилльман
️️️️
Г. Тил
66'
65'
Замена
Н. Эль-Айнауи
️️️️
Н. Менди
65'
Замена
А. Фульини
️️️️
А. Томассон
53'
Желтая карточка
Ф. Медина
52'
Желтая карточка
Ж. Гради
Желтая карточка
А. Рамальо
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Сотока
45'
+1
Желтая карточка
Э. Ваи
43'
Желтая карточка
К. Дансо
42'
Желтая карточка
Д. Машадо
Желтая карточка
И. Лосано
38'
ГОЛ! 1:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
Й. Бакайоко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ланс
30
Брис Самба
(К)
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
11
Айзек Бабади
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
16
Янник Пандор
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
20
Анди Диуф
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
2
Том Пуйи
ЦП
9
Морган Гилявоги
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
4-2-3-1
44
Бенитес
4
Тезе
5
Рамальо
21
Боскальи
8
Дест
22
Схаутен
25
Верман
11
Бакайоко
20
Тил
11
Лосано
26
де Йонг
4-1-1-2-2
30
Самба
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
20
Машадо
99
Самед
6
Менди
28
Томассон
95
Франковски
11
Ваи
7
Сотока
25
Верман
34
Сайбари
34
Сайбари
25
Верман
20
Тил
10
Тилльман
10
Тилльман
20
Тил
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
11
Лосано
11
Вертессен
11
Вертессен
11
Лосано
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
6
Менди
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
6
Менди
28
Томассон
10
Фульини
10
Фульини
28
Томассон
95
Франковски
9
Гилявоги
9
Гилявоги
95
Франковски
11
Ваи
22
Саид
22
Саид
11
Ваи
Остались в запасе
ПСВ
Ланс
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
11
Айзек Бабади
АП
Главный тренер
Петер Бош
16
Жан-Луис Лека
ВР
16
Янник Пандор
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
20
Анди Диуф
ЦП
2
Том Пуйи
ЦП
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
11
Айзек Бабади
АП
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
16
Янник Пандор
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
20
Анди Диуф
ЦП
2
Том Пуйи
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча ПСВ - Ланс
2
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Филипс
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