Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лестер - Транмер
Лестер - Транмер: обзор матча 27 августа 2024
Лестер
27.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
4 : 0
Завершен
Транмер
38'
Ж. Айю
51'
С. Мавидиди (П)
71'
О. Ндиди
90'
Г. Уинкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лестер - Транмер
ГОЛ! 4:0!
Г. Уинкс
Пас отдал
Х. Чодури
90'
Замена
И. Фатаву
️️️️
К. МакАтир
83'
75'
Замена
S. Solomon
️️️️
O. Patrick
75'
Замена
J. Williams
️️️️
L. O'Connor
Замена
W. Alves
️️️️
О. Ндиди
72'
Замена
К. Коди
️️️️
В. Фас
72'
ГОЛ! 3:0!
О. Ндиди
Пас отдал
Ж. Айю
71'
66'
Желтая карточка
Т. Дэвис
Замена
Х. Чодури
️️️️
О. Скипп
63'
62'
Замена
Z. Bradshaw
️️️️
Д. Дэвисон
62'
Замена
K. Dennis
️️️️
H. Saunders
62'
Замена
C. Wood
️️️️
Б. Уокер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Мавидиди
51'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Айю
Пас отдал
Г. Уинкс
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
(К)
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
4
Брэд Уокер
ОП
16
Крис Мерри
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Chris Popov
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
37
Will Alves
ЦФ
Транмер
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
24
Josh Williams
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
17
Sol Solomon
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Уорд
33
Томас
5
Околи
4
Фас
21
Перейра
34
Скипп
4
Уинкс
4
Ндиди
20
МакАтир
10
Айю
45
Мавидиди
1-2-1-5
5
Дэвис
22
Норман
4
Уокер
16
Мерри
32
4
18
22
11
4
Фас
15
Коди
15
Коди
4
Фас
34
Скипп
8
Чодури
8
Чодури
34
Скипп
20
МакАтир
7
Фатаву
7
Фатаву
20
МакАтир
4
Ндиди
37
37
4
Ндиди
13
Дэвисон
22
22
13
Дэвисон
22
24
24
22
4
Уокер
23
23
4
Уокер
11
17
17
11
32
9
9
32
Остались в запасе
Лестер
Транмер
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
22
Chris Popov
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Стив Купер
18
Кирон Моррис
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
22
Chris Popov
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Остались в запасе
18
Кирон Моррис
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Лестер - Транмер
1
Всего ударов по воротам
22
3
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
6
9
Офсайды
0
1
Количество передач
787
321
Сейвы
0
4
Точность передач %
91
78
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
12
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Транмер
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Информация о матче
Главный судья:
Льюис Смит
Новости команд
Все
Лестер
Транмер
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+