Легия - Радомяк: онлайн-трансляция 14 сентября 2025

Легия
14.09.2025, воскресенье, 15:45
Польша. Экстракласа, 8 тур
- : -
Не начался
Радомяк
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Легия - Радомяк
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Легия
Радомяк
«АЕК» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 08:53
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
30 июля, 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
23 июля, 08:36
«Актобе» – «Легия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
17 июля, 17:50
Белорус Шкурин испугался лететь на матч в Казахстан из-за угрозы ареста
16 июля, 12:32
2
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2 апреля 2024, 18:06
Больше новостей
Польша. Экстракласа
Все
Текущие
Будущие
Польша. Экстракласа, 5 тур
Погонь
- : -
17.08.2025
Гурник
Польша. Экстракласа, 5 тур
Радомяк
- : -
17.08.2025
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 5 тур
Висла Плоцк
- : -
17.08.2025
Легия
Польша. Экстракласа, 5 тур
Брук-Бет Термалица
- : -
17.08.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 6 тур
Радомяк
- : -
22.08.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 6 тур
Видзев
- : -
22.08.2025
Погонь
Польша. Экстракласа, 6 тур
Ракув
- : -
23.08.2025
Лех
Польша. Экстракласа, 6 тур
Корона
- : -
23.08.2025
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 6 тур
Гурник
- : -
23.08.2025
ГКС Катовице
Последние матчи
Все
Легия
Радомяк
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
Польша. Экстракласа, 4 тур
Легия
3 : 1
10.08.2025
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 4 тур
Корона
3 : 0
08.08.2025
Радомяк
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
Польша. Экстракласа, 3 тур
Легия
0 : 0
03.08.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 4 тур
Корона
3 : 0
08.08.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 3 тур
Радомяк
3 : 1
03.08.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 2 тур
Арка
1 : 1
25.07.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 1 тур
Радомяк
5 : 1
20.07.2025
Погонь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Радомяк
2 : 3
24.05.2025
Мотор Люблин
