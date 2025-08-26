Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шеффилд Уэнсдэй - Лидс
Шеффилд Уэнсдэй - Лидс: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Шеффилд Уэнсдэй
26.08.2025, вторник, 22:00
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Лидс
Матч
Личные встречи
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Лидс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Лидс
Вингер «Милана» перешел в клуб АПЛ
Сегодня, 14:35
Стало известно, почему «Краснодар» не спешит отпускать Сперцяна в «Саутгемптон»
Вчера, 16:50
«Лидс» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2025
18 августа, 20:50
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
8 августа, 09:45
1
В «Краснодаре» прокомментировали информацию о предложении «Лидса» по Сперцяну
8 июля, 10:05
1
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
8 августа, 09:45
1
8 августа, 09:45
1
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
26 июня, 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
10 апреля, 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября 2024, 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
1
Вингер «Милана» перешел в клуб АПЛ
Сегодня, 14:35
Стало известно, почему «Краснодар» не спешит отпускать Сперцяна в «Саутгемптон»
Вчера, 16:50
«Лидс» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2025
18 августа, 20:50
В «Краснодаре» прокомментировали информацию о предложении «Лидса» по Сперцяну
8 июля, 10:05
1
«Лидс» объявил о сделке, на которой заработает ЦСКА
23 июня, 19:30
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Лидс
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Лидс
1 : 0
18.08.2025
Эвертон
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
16.08.2025
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лестер
2 : 1
10.08.2025
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Плимут Аргайл
1 : 2
03.05.2025
Лидс
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Уотфорд
1 : 1
03.05.2025
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
16.08.2025
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лестер
2 : 1
10.08.2025
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Уотфорд
1 : 1
03.05.2025
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
26.04.2025
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
21.04.2025
Мидлсбро
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Лидс
1 : 0
18.08.2025
Эвертон
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Плимут Аргайл
1 : 2
03.05.2025
Лидс
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Лидс
4 : 0
28.04.2025
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Лидс
6 : 0
21.04.2025
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Оксфорд
0 : 1
18.04.2025
Лидс
Архив
