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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лидс - Шрусбери Таун
Лидс - Шрусбери Таун: обзор матча 09 августа 2023
Лидс
09.08.2023, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 1
Завершен
Шрусбери Таун
52'
Д. Гелхардт
58'
П. Стрейк
28'
Т. Перри
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лидс - Шрусбери Таун
Замена
Л. Бейт
️️️️
Д. Гелхардт
90'
+5
Замена
К. Драме
️️️️
Д. Джеймс
90'
+2
Замена
Л. Синистерра
️️️️
И. Поведа
84'
72'
Замена
Т. Собовале
️️️️
M. Feeney
72'
Замена
J. Sraha
️️️️
Т. Бейлисс
72'
Замена
H. Watts
️️️️
К. Винчестер
60'
Замена
Д. Удо
️️️️
Р. Боумен
ГОЛ! 2:1!
П. Стрейк
58'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гелхардт
52'
50'
Желтая карточка
К. Винчестер
Замена
С. Бирам
️️️️
Л. Ельде
46'
Замена
П. Стрейк
️️️️
Д. Гьяби
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
Т. Перри
Пас отдал
Т. Бейлисс
7'
Желтая карточка
M. Benning
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
24
Дарко Гьяби
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
6
Том Фланаган
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
8
Тейлор Перри
ЦП
7
Трэвис Хернс
ЦП
5
Morgan Feeney
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
30
Илан Мелье
ВР
46
Крис Мур
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Коди Драме
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
17
Луис Синистерра
ЛВ
4
Льюис Бейт
ЦП
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
37
Harvey Watts
ЦП
26
Джордан Шипли
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
4-2-2-2
12
Дарлоу
5
Ельде
4
Крессуэлл
4
Ампаду
12
Эйлинг
16
Шеклтон
24
Гьяби
7
Джеймс
99
Поведа
11
Гелхардт
14
Грей
3-1-2-4
20
Мароши
6
Фланаган
22
Андерсон
20
Винчестер
42
Кенне
8
Перри
7
Хернс
3
8
Бейлисс
12
Боумен
5
24
Гьяби
4
Стрейк
4
Стрейк
24
Гьяби
5
Ельде
3
Бирам
3
Бирам
5
Ельде
7
Джеймс
16
Драме
16
Драме
7
Джеймс
11
Гелхардт
4
Бейт
4
Бейт
11
Гелхардт
99
Поведа
17
Синистерра
17
Синистерра
99
Поведа
5
22
Собовале
22
Собовале
5
8
Бейлисс
20
20
8
Бейлисс
20
Винчестер
37
37
20
Винчестер
12
Боумен
23
Удо
23
Удо
12
Боумен
Остались в запасе
Лидс
Шрусбери Таун
1
Кристоффер Классон
ВР
30
Илан Мелье
ВР
46
Крис Мур
ЦЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
30
Илан Мелье
ВР
46
Крис Мур
ЦЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Лидс - Шрусбери Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Информация о матче
Стадион:
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