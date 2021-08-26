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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сент-Джонстон - ЛАСК
Сент-Джонстон - ЛАСК: обзор матча 26 августа 2021
Сент-Джонстон
26.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
ЛАСК
72'
Х. Балич
84'
М. Рагуц (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сент-Джонстон - ЛАСК
Замена
C. Gilmour
️️️️
А. Маккэнн
90'
+1
Замена
R. Devine
️️️️
C. Booth
88'
Желтая карточка
А. Маккэнн
87'
86'
Замена
М. Поцман
️️️️
Р. Реннер
86'
Замена
Д. Марешич
️️️️
П. Филипович
Красная карточка
Ш. Руни
84'
84'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Рагуц
Желтая карточка
Ш. Руни
79'
Красная карточка
Д. Уотерспун
76'
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
Д. Браун
75'
74'
Замена
М. Рагуц
️️️️
М. Карамоко
72'
ГОЛ! 0:1!
Х. Балич
Пас отдал
Т. Гойгингер
60'
Замена
Х. Балич
️️️️
К. Накамура
60'
Замена
Я. Боллер
️️️️
Ф. Визингер
6'
Желтая карточка
Р. Реннер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
26
Шон Руни
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
34
Петер Михорль
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
0
L. Craig
ЦП
25
Jordan Northcott
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
40
Samuel Denham
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
0
E. Wild
ЦФ
14
Яннис Летар
ЦФ
34
Ян Боллер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
16
Stefan Radulovic
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
11
Кеито Накамура
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
3-3-4
28
Кларк
24
2
Браун
5
МакКарт
8
Дэвидсон
8
Маккэнн
6
Керр
26
Руни
45
17
20
Кейн
2-3-1-4
30
Шлагер
16
Андраде
28
Визингер
34
Михорль
5
Филипович
36
Реннер
29
Флеккер
9
Карамоко
13
Шмидт
36
Гойгингер
20
Хонг
24
3
3
24
2
Браун
10
Уотерспун
10
Уотерспун
2
Браун
8
Маккэнн
99
99
8
Маккэнн
5
Филипович
15
Марешич
15
Марешич
5
Филипович
28
Визингер
34
Боллер
34
Боллер
28
Визингер
36
Реннер
19
Поцман
19
Поцман
36
Реннер
9
Карамоко
9
Рагуц
9
Рагуц
9
Карамоко
11
Накамура
11
Накамура
Накамура
18
Балич
18
Балич
Накамура
Остались в запасе
Сент-Джонстон
ЛАСК
12
Elliot Parish
ВР
0
L. Craig
ЦП
25
Jordan Northcott
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
40
Samuel Denham
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
0
E. Wild
ЦФ
14
Яннис Летар
ЦФ
16
Stefan Radulovic
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
0
L. Craig
ЦП
25
Jordan Northcott
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
40
Samuel Denham
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
0
E. Wild
ЦФ
14
Яннис Летар
ЦФ
16
Stefan Radulovic
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Сент-Джонстон - ЛАСК
2
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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