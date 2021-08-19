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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЛАСК - Сент-Джонстон
ЛАСК - Сент-Джонстон: обзор матча 19 августа 2021
ЛАСК
19.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
60'
М. Карамоко (П)
17'
К. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЛАСК - Сент-Джонстон
90'
+2
Замена
C. Hendry
️️️️
M. O'Halloran
87'
Замена
С. Мэй
️️️️
К. Кейн
Замена
К. Накамура
️️️️
Л. Гргич
84'
Желтая карточка
Л. Гргич
82'
Замена
Х. Хонг
️️️️
П. Михорль
69'
Замена
М. Поцман
️️️️
Ф. Флеккер
69'
Замена
М. Рагуц
️️️️
М. Карамоко
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Карамоко
60'
50'
Желтая карточка
Л. Гордон
Замена
А. Шмидт
️️️️
Х. Балич
46'
Желтая карточка
Т. Гойгингер
30'
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Кейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
34
Ян Боллер
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
6
Джейсон Керр
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
26
Шон Руни
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
0
E. Wild
ЦФ
11
Кеито Накамура
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
16
Stefan Radulovic
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
40
Samuel Denham
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
25
Jordan Northcott
ЦФ
1-4-1-4
30
Шлагер
16
Андраде
5
Филипович
34
Михорль
36
Реннер
8
Гргич
29
Флеккер
34
Боллер
18
Балич
9
Карамоко
36
Гойгингер
3-3-4
28
Кларк
4
Гордон
5
МакКарт
24
6
Керр
8
Дэвидсон
8
Маккэнн
20
Кейн
17
26
Руни
45
8
Гргич
11
Накамура
11
Накамура
8
Гргич
18
Балич
13
Шмидт
13
Шмидт
18
Балич
9
Карамоко
9
Рагуц
9
Рагуц
9
Карамоко
34
Михорль
20
Хонг
20
Хонг
34
Михорль
29
Флеккер
19
Поцман
19
Поцман
29
Флеккер
20
Кейн
17
Мэй
17
Мэй
20
Кейн
17
14
14
17
Остались в запасе
ЛАСК
Сент-Джонстон
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
0
E. Wild
ЦФ
16
Stefan Radulovic
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
40
Samuel Denham
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
25
Jordan Northcott
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
0
E. Wild
ЦФ
16
Stefan Radulovic
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
40
Samuel Denham
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
25
Jordan Northcott
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча ЛАСК - Сент-Джонстон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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