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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЛАСК - Славия
ЛАСК - Славия: обзор матча 17 марта 2022
ЛАСК
17.03.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
4 : 3
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Славия
36'
Ф. Визингер
76'
Ф. Визингер
88'
А. Грубер
89'
А. Шмидт
24'
П. Олаинка
37'
А. Бах
62'
Й. Сор
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Славия
ГОЛ! 4:3!
А. Шмидт
Пас отдал
М. Поцман
89'
ГОЛ! 3:3!
А. Грубер
Пас отдал
Х. Хонг
88'
85'
Красная карточка
С. Плавсич
84'
Замена
О. Кудела
️️️️
П. Олаинка
80'
Замена
С. Тецл
️️️️
И. Шранц
Замена
Х. Хонг
️️️️
П. Михорль
80'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Визингер
Пас отдал
Р. Реннер
76'
76'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
О. Лингр
Замена
А. Грубер
️️️️
Х. Балич
72'
Желтая карточка
А. Шмидт
67'
62'
ГОЛ! 1:3!
Й. Сор
Замена
У. Сако
️️️️
Я. Летар
57'
53'
Желтая карточка
Й. Сор
Замена
А. Шмидт
️️️️
Ф. Флеккер
46'
Замена
К. Накамура
️️️️
Т. Гойгингер
46'
42'
Вторая желтая
А. Усу
Желтая карточка
С. Хорват
39'
37'
ГОЛ! 1:2!
А. Бах
Пас отдал
Й. Сор
ГОЛ! 1:1!
Ф. Визингер
36'
35'
Желтая карточка
А. Усу
28'
Желтая карточка
О. Лингр
24'
ГОЛ! 0:1!
П. Олаинка
Пас отдал
О. Лингр
Желтая карточка
Ф. Визингер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
95
Срджан Плавсич
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
36
Томас Гебауэр
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
33
Филип Твардзик
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
35
Милош Пудил
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
49
Адам Пудил
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
2-1-2-2-3
30
Шлагер
14
Летар
28
Визингер
8
Холланд
34
Михорль
36
Реннер
30
Хорват
29
Флеккер
18
Балич
36
Гойгингер
19
Поцман
4-3-2-1
30
Мандоус
3
Голеш
4
Усу
40
Таловеров
18
Бах
95
Плавсич
12
Траоре
32
Лингр
11
Сор
99
Олаинка
26
Шранц
14
Летар
3
Сако
3
Сако
14
Летар
34
Михорль
20
Хонг
20
Хонг
34
Михорль
36
Гойгингер
11
Накамура
11
Накамура
36
Гойгингер
18
Балич
9
Грубер
9
Грубер
18
Балич
29
Флеккер
13
Шмидт
13
Шмидт
29
Флеккер
99
Олаинка
15
Кудела
15
Кудела
99
Олаинка
32
Лингр
8
Масопуст
8
Масопуст
32
Лингр
26
Шранц
11
Тецл
11
Тецл
26
Шранц
Остались в запасе
ЛАСК
Славия
26
Тобиас Лаваль
ВР
36
Томас Гебауэр
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
9
Марко Рагуц
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
35
Милош Пудил
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
49
Адам Пудил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
36
Томас Гебауэр
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
9
Марко Рагуц
ЦФ
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
35
Милош Пудил
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
49
Адам Пудил
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча ЛАСК - Славия
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
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Зальцбург
- : -
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1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
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