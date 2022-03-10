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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Славия - ЛАСК
Славия - ЛАСК: обзор матча 10 марта 2022
Славия
10.03.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
4 : 1
Ответный матч – 3 : 4
Завершен
ЛАСК
3'
Й. Сор
29'
Й. Сор
83'
П. Олаинка
85'
И. Траоре
67'
Х. Балич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Славия - ЛАСК
ГОЛ! 4:1!
И. Траоре
85'
ГОЛ! 3:1!
П. Олаинка
83'
81'
Замена
Ф. Твардзик
️️️️
Ф. Визингер
81'
Замена
К. Накамура
️️️️
Х. Балич
Замена
С. Тецл
️️️️
Й. Сор
70'
67'
ГОЛ! 2:1!
Х. Балич
61'
Замена
А. Шмидт
️️️️
Ф. Флеккер
Замена
Д. Самек
️️️️
М. Эмиль Мадсен
57'
54'
Желтая карточка
П. Михорль
Желтая карточка
С. Плавсич
39'
33'
Желтая карточка
М. Поцман
ГОЛ! 2:0!
Й. Сор
Пас отдал
М. Эмиль Мадсен
29'
ГОЛ! 1:0!
Й. Сор
Пас отдал
А. Бах
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
95
Срджан Плавсич
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
49
Адам Пудил
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
34
Ян Боллер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
18
Хусейн Балич
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
35
Милош Пудил
ЦЗ
10
Даниэль Самек
ОП
8
Лукаш Масопуст
ПП
21
Михал Крменчик
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
26
Тобиас Лаваль
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
33
Филип Твардзик
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
4-4-2
30
Мандоус
18
Бах
4
Усу
40
Таловеров
3
Голеш
95
Плавсич
49
Пудил
21
Мадсен
12
Траоре
99
Олаинка
11
Сор
2-1-3-1-3
30
Шлагер
28
Визингер
34
Боллер
8
Холланд
36
Реннер
34
Михорль
20
Хонг
29
Флеккер
36
Гойгингер
19
Поцман
18
Балич
21
Мадсен
10
Самек
10
Самек
21
Мадсен
11
Сор
11
Тецл
11
Тецл
11
Сор
28
Визингер
33
Твардзик
33
Твардзик
28
Визингер
18
Балич
11
Накамура
11
Накамура
18
Балич
29
Флеккер
13
Шмидт
13
Шмидт
29
Флеккер
Остались в запасе
Славия
ЛАСК
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
35
Милош Пудил
ЦЗ
8
Лукаш Масопуст
ПП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
36
Томас Гебауэр
ВР
26
Тобиас Лаваль
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
35
Милош Пудил
ЦЗ
8
Лукаш Масопуст
ПП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
26
Тобиас Лаваль
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Славия - ЛАСК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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