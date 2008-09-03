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Расписание матчей
Испания. Кубок
Саламанка - Лас-Пальмас
Саламанка - Лас-Пальмас: обзор матча 03 сентября 2008
Саламанка
03.09.2008, среда, 23:55
Испания. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саламанка - Лас-Пальмас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саламанка
Испания. Кубок, 2 раунд
Саламанка
0 : 7
03.12.2024
Сельта
Испания. Кубок, 1 раунд
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1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Кубок, 2 раунд
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2 : 1
01.09.2010
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Расинг
4 : 1
11.11.2009
Саламанка
Испания. Кубок, 1/16 финала
Саламанка
1 : 0
29.10.2009
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- : -
15.11.2026
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09.11.2026
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17.10.2026
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11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
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