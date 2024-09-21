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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Рампла Хуниорс - Серро Ларго
Рампла Хуниорс - Серро Ларго: обзор матча 21 сентября 2024
Рампла Хуниорс
21.09.2024, суббота, 19:30
Уругвай. Примера, 4 тур
2 : 0
Завершен
Серро Ларго
45'
J. Plada
59'
E. Almeida
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рампла Хуниорс - Серро Ларго
Замена
J. E. Etcheverry
️️️️
Ф. Баррандегуй
82'
67'
Замена
F. Andrade
️️️️
S. Sosa
61'
Замена
️️️️
J. Contrera
61'
Замена
️️️️
L. Cosentino
61'
Замена
N. Cabral
️️️️
B. Ferrares
61'
Замена
A. Di Pippa
️️️️
N. Bertocchi
ГОЛ! 2:0!
E. Almeida
59'
50'
Вторая желтая
M. Mir
Замена
E. Almeida
️️️️
Н. Мескида
46'
Замена
Л. Риналди
️️️️
G. Camargo
46'
ГОЛ! 1:0!
J. Plada
45'
33'
Желтая карточка
M. Mir
Желтая карточка
G. Camargo
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рампла Хуниорс
1
Andrés Samurio
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
32
Diego Arismendi
ЦЗ
3
Lautaro Centurion
ЦЗ
33
Gonzalo Camargo
ЦЗ
26
Matías Núñez
ЦП
15
Juan Plada
ЦП
20
Tomas Adoryan
ЦП
14
Diego Rosa
ЦП
19
Maximiliano Burruzo
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Серро Ларго
25
Rodrigo Formento
ВР
16
Renzo Rabino
ЦЗ
19
Axel Prado
ЦЗ
4
Brian Ferrares
ЦЗ
17
Alan Garcia
ЦЗ
10
Luciano Cosentino
ЦП
15
Sebastián Assis
ЦП
22
Nicolas Bertocchi
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
19
Julian Contrera
ЦФ
33
Sebastián Sosa
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Рампла Хуниорс
12
Lucio Segovia
ВР
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
2
Andrés Madruga
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
20
J. E. Etcheverry
ЦП
5
Isaac Mendez
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
24
Lucas Bassadone
ЦФ
23
Enrique Almeida
ЦФ
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
5
A. Di Pippa
ЦЗ
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
11
Facundo Núñez
ЦП
11
Brian González
ЦП
20
Federico Andrade
ЦФ
18
Inti Lopez
ЦФ
28
Santiago Rollano
ЦФ
4-4-2
1
24
Баррандегуй
3
33
32
26
20
14
15
20
Мескида
19
4-4-2
25
19
4
17
16
15
22
8
10
33
19
24
Баррандегуй
20
20
24
Баррандегуй
33
7
Риналди
7
Риналди
33
20
Мескида
23
23
20
Мескида
22
5
5
22
4
2
2
4
33
20
20
33
Остались в запасе
Рампла Хуниорс
Серро Ларго
12
Lucio Segovia
ВР
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
2
Andrés Madruga
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
5
Isaac Mendez
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
24
Lucas Bassadone
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
25
Gino Santilli
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
11
Facundo Núñez
ЦП
11
Brian González
ЦП
18
Inti Lopez
ЦФ
28
Santiago Rollano
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Остались в запасе
12
Lucio Segovia
ВР
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
2
Andrés Madruga
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
5
Isaac Mendez
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
24
Lucas Bassadone
ЦФ
Остались в запасе
25
Gino Santilli
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
11
Facundo Núñez
ЦП
11
Brian González
ЦП
18
Inti Lopez
ЦФ
28
Santiago Rollano
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Статистика матча Рампла Хуниорс - Серро Ларго
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 15 тур
Рампла Хуниорс
1 : 1
30.11.2024
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Рампла Хуниорс
0 : 1
26.11.2024
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Рампла Хуниорс
0 : 3
19.11.2024
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Бостон Ривер
1 : 0
14.11.2024
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 11 тур
Рампла Хуниорс
0 : 2
09.11.2024
Данубио
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Информация о матче
Главный судья:
Leodan Frankin Gonzalez Cabrera, Uruguay
Стадион:
Олимпико
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Серро Ларго
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