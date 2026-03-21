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ЖФК Локомотив - ЖФК Крылья Советов: обзор матча 21 марта 2026

ЖФК Локомотив
21.03.2026, суббота, 14:00
Россия. Женская Суперлига, 2 тур
5 : 0
Завершен
ЖФК Крылья Советов
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча ЖФК Локомотив - ЖФК Крылья Советов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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