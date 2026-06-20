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Расписание матчей
Россия. Женская Суперлига
ЖФК Рубин - ЖФК ЦСКА
ЖФК Рубин - ЖФК ЦСКА: обзор матча 20 июня 2026
ЖФК Рубин
20.06.2026, суббота, 14:00
Россия. Женская Суперлига, 11 тур
2 : 3
Завершен
ЖФК ЦСКА
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