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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Крузейро - Либертад
Крузейро - Либертад: обзор матча 27 сентября 2024
Крузейро
27.09.2024, пятница, 03:30
Копа Судамерикана, 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Либертад
12'
К. Жорже
72'
C. R. Santa
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Либертад
Замена
F. Peralta
️️️️
М. Энрике
84'
Замена
М. Витал
️️️️
К. Жорже
84'
79'
Замена
A. Fretes
️️️️
М. Эспиноса
Замена
Ж. Марсело
️️️️
М. Перейра
73'
72'
ГОЛ! 1:1!
C. R. Santa
Пас отдал
I. Ramírez
68'
Замена
B. Merlini
️️️️
Р. Лескано
Замена
Уолес
️️️️
Г. Верон
66'
Замена
А. Барреаль
️️️️
L. Díaz
66'
62'
Замена
Э. Вильяльба
️️️️
M. Fernandez
62'
Замена
И. Франко
️️️️
A. Silva
Вторая желтая
Л. Ромеро
60'
56'
Желтая карточка
N. Gimenez
46'
Замена
C. R. Santa
️️️️
G. Aguilar
29'
Желтая карточка
I. Ramírez
Желтая карточка
Вилльям
18'
ГОЛ! 1:0!
К. Жорже
Пас отдал
Марлон
12'
Желтая карточка
Л. Ромеро
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Марлон
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
29
Лукас Ромеро
(К)
ОП
7
Матеус Энрике
ЦП
32
Lautaro Díaz
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Либертад
1
M. Silva
(К)
ВР
17
Матиас Эспиноса
ЛЗ
16
Iván Ramírez
ЦЗ
5
D. Viera
ЦЗ
4
N. Gimenez
ЦЗ
19
Рубен Лескано
ЦП
26
Эрнесто Кабальеро
ЦП
15
Анхель Лусена
ЦП
28
Marcelo Fernandez
ЦП
10
A. Silva
ЦФ
9
G. Aguilar
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Галеано
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
41
Léo Aragão
ВР
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
15
Уолес
ОП
17
Рамиро
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
10
Матеус Витал
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
Либертад
29
Victor Rojas
ВР
12
Rodrigo Morínigo
ВР
3
L. Cardozo
ЦЗ
23
M. Jacquet
ЦЗ
14
Alexis Fretes
ЦЗ
19
Иван Франко
ЛВ
10
W. Mendieta
ЦП
16
Cristian Riveros
ЦП
14
Уго Мартинес
ЦП
18
B. Merlini
ЦП
21
Эктор Вильяльба
ПВ
24
C. R. Santa
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кассио
23
Марлон
27
Зе Ивалдо
25
12
Вилльям
29
Ромеро
7
Энрике
32
10
Перейра
27
Верон
19
Жорже
4-4-2
1
16
5
4
17
Эспиноса
26
Кабальеро
15
Лусена
28
19
Лескано
9
10
10
Перейра
43
Марсело
43
Марсело
10
Перейра
27
Верон
15
Уолес
15
Уолес
27
Верон
7
Энрике
16
16
7
Энрике
19
Жорже
10
Витал
10
Витал
19
Жорже
32
22
Барреаль
22
Барреаль
32
17
Эспиноса
14
14
17
Эспиноса
19
Лескано
18
18
19
Лескано
10
19
Франко
19
Франко
10
28
21
Вильяльба
21
Вильяльба
28
9
24
24
9
Остались в запасе
Крузейро
Либертад
98
Андерсон Пайшао
ВР
41
Léo Aragão
ВР
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
17
Рамиро
ЦП
Главный тренер
Пауло Аутуори
29
Victor Rojas
ВР
12
Rodrigo Morínigo
ВР
3
L. Cardozo
ЦЗ
23
M. Jacquet
ЦЗ
10
W. Mendieta
ЦП
16
Cristian Riveros
ЦП
14
Уго Мартинес
ЦП
Главный тренер
Ариэль Галеано
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
41
Léo Aragão
ВР
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
17
Рамиро
ЦП
Остались в запасе
29
Victor Rojas
ВР
12
Rodrigo Morínigo
ВР
3
L. Cardozo
ЦЗ
23
M. Jacquet
ЦЗ
10
W. Mendieta
ЦП
16
Cristian Riveros
ЦП
14
Уго Мартинес
ЦП
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Ариэль Галеано
Статистика матча Крузейро - Либертад
2
1
2
Всего ударов по воротам
5
16
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
5
12
Количество передач
407
456
Сейвы
3
0
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
0
7
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Либертад
Парагвай. Примера, 21 тур
Либертад
- : -
30.11.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 20 тур
Рубио Нью
1 : 2
23.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 19 тур
Либертад
3 : 0
08.11.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
2 : 1
01.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 16 тур
Либертад
1 : 0
24.10.2026
Спортиво Лукеньо
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Gonzalez, Chile
Стадион:
Минейран
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Крузейро
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Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
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Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
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Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
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23 октября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
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18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
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