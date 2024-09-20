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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Либертад - Крузейро
Либертад - Крузейро: обзор матча 20 сентября 2024
Либертад
20.09.2024, пятница, 03:30
Копа Судамерикана, 1/4 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Крузейро
19'
К. Жорже
45+3'
L. Díaz
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Либертад - Крузейро
Желтая карточка
N. Gimenez
90'
+2
88'
Замена
F. Peralta
️️️️
Л. Ромеро
79'
Замена
М. Витал
️️️️
М. Перейра
79'
Замена
А. Барреаль
️️️️
L. Díaz
73'
Желтая карточка
Ж. Марсело
Замена
L. Cardozo
️️️️
I. Ramírez
68'
Замена
Э. Вильяльба
️️️️
Р. Лескано
68'
68'
Замена
К. Бруно
️️️️
L. Villalba
67'
Замена
Ж. Марсело
️️️️
Г. Верон
Желтая карточка
I. Ramírez
63'
Замена
Á. Campuzano
️️️️
У. Мартинес
46'
Замена
C. R. Santa
️️️️
M. Fernandez
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
L. Díaz
37'
Желтая карточка
Г. Верон
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Жорже
Пас отдал
Вилльям
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Либертад
1
M. Silva
(К)
ВР
17
Матиас Эспиноса
ЛЗ
16
Iván Ramírez
ЦЗ
5
D. Viera
ЦЗ
4
N. Gimenez
ЦЗ
19
Рубен Лескано
ЦП
26
Эрнесто Кабальеро
ЦП
14
Уго Мартинес
ЦП
28
Marcelo Fernandez
ЦП
10
A. Silva
ЦФ
9
G. Aguilar
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Галеано
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Марлон
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
29
Лукас Ромеро
(К)
ОП
32
Lautaro Díaz
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Либертад
12
Rodrigo Morínigo
ВР
23
M. Jacquet
ЦЗ
3
L. Cardozo
ЦЗ
14
Alexis Fretes
ЦЗ
19
Иван Франко
ЛВ
6
Álvaro Campuzano
ЦП
15
Анхель Лусена
ЦП
18
B. Merlini
ЦП
10
W. Mendieta
ЦП
16
Cristian Riveros
ЦП
21
Эктор Вильяльба
ПВ
24
C. R. Santa
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
17
Рамиро
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
10
Матеус Витал
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
43
Weverton
ЦФ
4-4-2
1
17
Эспиноса
5
4
16
19
Лескано
14
Мартинес
28
26
Кабальеро
9
10
4-1-2-2-1
1
Кассио
12
Вилльям
27
Зе Ивалдо
25
23
Марлон
29
Ромеро
32
7
Энрике
27
Верон
10
Перейра
19
Жорже
16
3
3
16
14
Мартинес
6
6
14
Мартинес
19
Лескано
21
Вильяльба
21
Вильяльба
19
Лескано
28
24
24
28
27
Верон
43
Марсело
43
Марсело
27
Верон
25
16
Бруно
16
Бруно
25
29
Ромеро
16
16
29
Ромеро
10
Перейра
10
Витал
10
Витал
10
Перейра
32
22
Барреаль
22
Барреаль
32
Остались в запасе
Либертад
Крузейро
12
Rodrigo Morínigo
ВР
23
M. Jacquet
ЦЗ
14
Alexis Fretes
ЦЗ
15
Анхель Лусена
ЦП
18
B. Merlini
ЦП
10
W. Mendieta
ЦП
16
Cristian Riveros
ЦП
19
Иван Франко
ЛВ
Главный тренер
Ариэль Галеано
98
Андерсон Пайшао
ВР
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
17
Рамиро
ЦП
43
Weverton
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
12
Rodrigo Morínigo
ВР
23
M. Jacquet
ЦЗ
14
Alexis Fretes
ЦЗ
15
Анхель Лусена
ЦП
18
B. Merlini
ЦП
10
W. Mendieta
ЦП
16
Cristian Riveros
ЦП
19
Иван Франко
ЛВ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
17
Рамиро
ЦП
43
Weverton
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Галеано
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Либертад - Крузейро
2
2
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
12
11
Офсайды
2
0
Количество передач
520
385
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
0
Матчи команд
Либертад
Парагвай. Примера, 21 тур
Либертад
- : -
30.11.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 20 тур
Рубио Нью
1 : 2
23.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 19 тур
Либертад
3 : 0
08.11.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
2 : 1
01.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 16 тур
Либертад
1 : 0
24.10.2026
Спортиво Лукеньо
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Estadio Dr. Nicolás Léoz, Asuncion
Новости команд
Все
Либертад
Крузейро
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
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