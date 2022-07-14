Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
КР Рейкьявик - Погонь
КР Рейкьявик - Погонь: обзор матча 14 июля 2022
КР Рейкьявик
14.07.2022, четверг, 21:15
Лига конференций, 1 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Погонь
44'
S. Hallsson
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол КР Рейкьявик - Погонь
90'
+3
Желтая карточка
В. Бичахчян
86'
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
К. Гросицки
Замена
A. Þórður Albertsson
️️️️
K. Knak Chopart
78'
Замена
Þ. Már Ragnarsson
️️️️
A. Sigurjónsson
78'
69'
Замена
П. Альмквист
️️️️
Л. Захович
69'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
С. Ковальчик
Замена
K. Finnbogason
️️️️
S. Alexander Ljubicic
69'
Замена
Æ. Jarl Jónasson
️️️️
S. Hallsson
64'
Желтая карточка
K. Knak Chopart
58'
Желтая карточка
A. Sigurjónsson
56'
46'
Желтая карточка
Л. Захович
ГОЛ! 1:0!
S. Hallsson
Пас отдал
А. Кристофер Ларуссон
44'
37'
Замена
M. Malec
️️️️
К. Триантафиллопулос
Желтая карточка
S. Hallsson
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КР Рейкьявик
4
Pontus Lindgren
ЦЗ
18
Арон Кристофер Ларуссон
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
6
Gretar Snaer Gunnarsson
ЦП
17
Stefan Alexander Ljubicic
ЦФ
1
Beitir Ólafsson
ЦФ
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
33
Sigurdur Hallsson
ЦФ
23
Atli Sigurjónsson
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
11
Kennie Knak Chopart
ЦФ
Погонь
2
Якуб Бартковски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Дамьян Дабровски
ЦП
14
Камил Дрыгас
ЦП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
23
Benedikt Zech
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
20
Жеан Карлос
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
44
Dante Stipica
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
КР Рейкьявик
29
Арон Снаер Фридрикссон
ВР
26
Jón Arnar Sigurðsson
ЦП
29
Stefán Árni Geirsson
ЦФ
11
Þorsteinn Már Ragnarsson
ЦФ
10
Pálmi Rafn Pálmason
ЦФ
14
Ægir Jarl Jónasson
ЦФ
29
Aron Þórður Albertsson
ЦФ
9
Kjartan Finnbogason
ЦФ
21
Kristján Flóki Finnbogason
ЦФ
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
21
Ваган Бичахчян
ЦП
6
Матеуш Леговски
ЦП
44
Mariusz Malec
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
1-3-5
4
18
Ларуссон
10
Ханссон
6
33
11
5
23
0
1-3-1-5
2
Бартковски
8
Дабровски
14
Дрыгас
11
Гросицки
7
Ковальчик
23
44
90
Захович
20
Карлос
3
Мата
23
11
11
23
33
14
14
33
11
29
29
11
17
9
9
17
7
Ковальчик
21
Бичахчян
21
Бичахчян
7
Ковальчик
13
Триантафиллопулос
44
44
13
Триантафиллопулос
11
Гросицки
7
7
11
Гросицки
90
Захович
11
Альмквист
11
Альмквист
90
Захович
Остались в запасе
КР Рейкьявик
Погонь
29
Арон Снаер Фридрикссон
ВР
26
Jón Arnar Sigurðsson
ЦП
29
Stefán Árni Geirsson
ЦФ
10
Pálmi Rafn Pálmason
ЦФ
21
Kristján Flóki Finnbogason
ЦФ
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
6
Матеуш Леговски
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
29
Арон Снаер Фридрикссон
ВР
26
Jón Arnar Sigurðsson
ЦП
29
Stefán Árni Geirsson
ЦФ
10
Pálmi Rafn Pálmason
ЦФ
21
Kristján Flóki Finnbogason
ЦФ
Остались в запасе
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
6
Матеуш Леговски
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча КР Рейкьявик - Погонь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Кефлавик
2 : 3
17.10.2026
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Фрам
0 : 0
10.10.2026
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
КР Рейкьявик
5 : 1
13.09.2026
Акранес
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Новости команд
Все
КР Рейкьявик
Погонь
«Динамо» претендует на форварда сборной Греции
2025.06.17 20:38
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
2022.07.05 17:49
1
«Ювентус» следит за 17-летним Козловски. Это самый молодой игрок в истории Евро
2021.06.21 09:21
«Рубин» хочет купить защитника сборной Грузии Двали
2018.12.25 18:55
5
«Динамо» претендует на форварда сборной Греции
2025.06.17 20:38
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
2022.07.05 17:49
1
«Ювентус» следит за 17-летним Козловски. Это самый молодой игрок в истории Евро
2021.06.21 09:21
«Рубин» хочет купить защитника сборной Грузии Двали
2018.12.25 18:55
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+