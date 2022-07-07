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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Погонь - КР Рейкьявик
Погонь - КР Рейкьявик: обзор матча 07 июля 2022
Погонь
07.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
4 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
КР Рейкьявик
7'
К. Дрыгас
16'
Л. Захович
40'
Я. Бартковски
56'
К. Дрыгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Погонь - КР Рейкьявик
Замена
М. Леговски
️️️️
С. Ковальчик
85'
Замена
К. Косторц
️️️️
Л. Захович
85'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
К. Дрыгас
72'
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
Ж. Карлос
62'
59'
Замена
E. Bjarnason
️️️️
Þ. Már Ragnarsson
ГОЛ! 4:0!
К. Дрыгас
Пас отдал
Д. Дабровски
56'
ГОЛ! 3:0!
Я. Бартковски
Пас отдал
С. Ковальчик
40'
ГОЛ! 2:0!
Л. Захович
Пас отдал
С. Ковальчик
16'
ГОЛ! 1:0!
К. Дрыгас
Пас отдал
С. Ковальчик
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
2
Якуб Бартковски
ЦФ
44
Dante Stipica
ЦФ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
23
Benedikt Zech
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
8
Дамьян Дабровски
ЦФ
20
Жеан Карлос
ЦФ
14
Камил Дрыгас
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
КР Рейкьявик
10
Халлур Ханссон
ЦП
11
Þorsteinn Már Ragnarsson
ЦФ
9
Kjartan Finnbogason
ЦФ
23
Atli Sigurjónsson
ЦФ
10
Pálmi Rafn Pálmason
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
11
Kennie Knak Chopart
ЦФ
1
Beitir Ólafsson
ЦФ
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
6
Матеуш Леговски
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
44
Mariusz Malec
ЦФ
74
Aron Stasiak
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
КР Рейкьявик
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
29
Stefán Árni Geirsson
ЦФ
1-1-5
11
Гросицки
7
Ковальчик
8
Дабровски
90
Захович
14
Дрыгас
20
Карлос
3
Мата
1-5
10
Ханссон
23
1
11
5
10
7
Ковальчик
6
Леговски
6
Леговски
7
Ковальчик
14
Дрыгас
21
Бичахчян
21
Бичахчян
14
Дрыгас
90
Захович
99
Косторц
99
Косторц
90
Захович
20
Карлос
7
7
20
Карлос
11
0
0
11
Остались в запасе
Погонь
КР Рейкьявик
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
44
Mariusz Malec
ЦФ
74
Aron Stasiak
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
29
Stefán Árni Geirsson
ЦФ
Остались в запасе
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
44
Mariusz Malec
ЦФ
74
Aron Stasiak
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Остались в запасе
29
Stefán Árni Geirsson
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Погонь - КР Рейкьявик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Кефлавик
2 : 3
17.10.2026
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Фрам
0 : 0
10.10.2026
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
КР Рейкьявик
5 : 1
13.09.2026
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