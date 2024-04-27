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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Конкарно - Родез
Конкарно - Родез: обзор матча 27 апреля 2024
Конкарно
27.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 35 тур
1 : 2
Завершен
Родез
90+4'
T. Sinquin
60'
В. Юнусса
69'
K. Corredor
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Конкарно - Родез
ГОЛ! 1:2!
T. Sinquin
Пас отдал
Ж. Фоссюрье
90'
+4
90'
+1
Замена
Y. Verdier
️️️️
В. Таиби
90'
+1
Замена
R. Lipinski
️️️️
А. Абдалла
Замена
A. Urie
️️️️
Н. Шадли
83'
77'
Замена
L. Rajot
️️️️
В. Юнусса
77'
Замена
Д. Силла
️️️️
А. Нгуямса
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
A. Georgen
74'
Замена
A. Wahib
️️️️
M. Etuin
74'
Желтая карточка
Н. Шадли
73'
70'
Замена
А. Унтонджи
️️️️
Т. Арконт
69'
ГОЛ! 0:2!
K. Corredor
Пас отдал
В. Юнусса
Замена
Б. Муазан
️️️️
Г. Барес
67'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
C. Rodrigues
67'
60'
ГОЛ! 0:1!
В. Юнусса
Пас отдал
А. Абдалла
53'
Желтая карточка
С. Ро-Яо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конкарно
2
Alec Georgen
ЦЗ
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
2
Thibault Sinquin
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
30
Esteban Salles
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Родез
4
Стон Мамбо
ЦЗ
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
81
Giovanni Haag
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
7
Тайрик Арконт
ПВ
12
Killian Corredor
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
7
Axel Urie
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Родез
30
Enzo Crombez
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
5
Lorenzo Rajot
ЦП
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
26
Yannis Verdier
ЦФ
3-4-1-3
2
4
3
17
9
2
26
77
Шадли
15
Барес
30
14
Ба
3-1-1-2-3
6
Нгуямса
6
4
Мамбо
23
Юнусса
81
7
Арконт
8
Таиби
97
Абдалла
6
Ро-Яо
12
17
3
3
17
2
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
2
77
Шадли
7
7
77
Шадли
15
Барес
10
Муазан
10
Муазан
15
Барес
9
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
9
97
Абдалла
3
3
97
Абдалла
6
Нгуямса
20
Силла
20
Силла
6
Нгуямса
23
Юнусса
5
5
23
Юнусса
7
Арконт
17
Унтонджи
17
Унтонджи
7
Арконт
8
Таиби
26
26
8
Таиби
Остались в запасе
Конкарно
Родез
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
30
Enzo Crombez
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
Остались в запасе
30
Enzo Crombez
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Конкарно - Родез
1
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
6
18
Офсайды
2
5
Количество передач
511
356
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Новости команд
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